Война Китаю, мир друзьям: чего добивается Трамп своими тотальными тарифами

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Первые впечатления по тарифной новации Трампа:

Китаю объявлена тотальная торговая война. Ситуация очень напоминает торговую блокаду Японии накануне Второй мировой войны. ЕС идет на жесткую посадку экономики. Мягкой посадки, скорее всего, не будет. США "ломают" Глобальный Юг: Камбоджа, Вьетнам, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия, Пакистан и т.д. И заодно, вестернизированную Азию: Япония и Южная Корея поставлены в один ряд с Глобальным Югом. Пункты 3 и 4 толкают данные страны в сторону Китая. Консолидация Глобального Евразийского острова существенно ускорится. Кстати, тарифами "грохнули" и Казахстан — деваться ему теперь некуда, только Китай и РФ. Центральную Азию США "отцепили". Но самая токсичная ситуация с Индией — США не будут там финансировать новый девелоперский проект развития, как когда-то в Китае. Мне многие не верили, что Индия будет дрейфовать в сторону Глобального Евразийского острова. Даже карты старых индо-китайских войн рисовали. Теперь ситуация прояснилась — Индия будет усиливать свои позиции в БРИКС.

Кому условно "повезло"?

Почти всей Латинской Америке, включая Бразилию и Аргентину. Что еще раз свидетельствует о желании Трампа возродить доктрину Монро 2.0. — доминирование в Западном полушарии и формировании на его базе геополитического кластера "двух Америк".

"Союз пяти" сохраняется — США вводят умеренные пошлины в отношении Британии, Австралии и Новой Зеландии. По Канаде все еще впереди.

Лояльно обошелся Трамп с Саудовской Аравией — впрочем, та ничего в США не экспортирует.

Также сравнительно низкие пошлины в отношении Египта и Турции.

Роль Турции как глобальной площадки промышленного ниаршоринга (создание индустриальной платформы с прицелом на крупные рынки сбыта — ЕС и США) многократно усиливается. Скорее всего, именно это определило внутриполитический радикализм Эрдогана (арест мэра Стамбула). Все, кто писал про "турецкий майдан" и крах политического режима Эрдогана, могут очень сильно ошибиться.

Во многих странах сейчас начнут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места и зарплаты. Стабильность сохранится в немногих странах. И Турция может быть в их числе, если сильно не раскачают протестное движение.

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"Уже сталкиваются с высокими тарифами": у Трампа объяснили, почему не ввели "взаимные пошлины" для РФ

А так, мир движется к опасной рецессии.

Вполне возможно, что Трамп решил планово сделать прокол "глобального пузыря" в первый год своей каденции, катализировав этот опасный процесс. Ведь иначе, он мог получить рецессию через два года, то есть к финишу своей второй каденции, повторив "эпик фейл" во время пандемии, когда он в финале выборов упустил победу из своих рук.

Если пузырь должен лопнуть, пусть это будет планово, а не спонтанно, в самый неподходящий момент.

Стратегия Трампа понятна: проколоть Глобальный пузырь, создать море нестабильности на внешнем контуре, чтобы потоки капитала устремились в "тихие гавани", главным образом, в США. Но кое-что перепадет и Латинской Америке, и Египту, и Саудовской Аравии, и Турции, и Британии с Австралией.

Рецепт, как попасть в список "друзей Трампа", очень прост:

Нужно отказаться от геополитических амбиций развития, как Латинская Америка.

Или быть послушным, как Египет.

Или давать деньги, как Саудовская Аравия.

Или быть родственником, как Британия или Австралия.

Или важным союзником, как Турция.

Все остальные — …. с пляжа.

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