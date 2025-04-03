Президент США Дональд Трамп оголосив про нові мита на імпортні товари для торгових партнерів США у розмірі від 10% до 49%. Для України новий тариф становить 10%. Фокус спитав у експертів, як це вплине на українську економіку та в чому небезпека початку у світі торговельної війни, ініційованої Дональдом Трампом.

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Про нові тарифи для різних країн світу президент Дональд Трамп оголосив 2 квітня. Зокрема, він зауважив: "Світ грабував Сполучені Штати протягом останніх 40 років і більше. І все, що ми робимо, це проявляємо справедливість, і, чесно кажучи, я проявляю велику щедрість". Найвищі тарифи на імпорт США застосують до азійських країн: для Камбоджі — 49%, для В'єтнаму — 46%, для Шрі-Ланки — 44%, для Таїланду – 36%, а для Китаю – 34%. Для ЄС нові мита встановлені в розмірі 20%, а для України – 10%. Навіщо США розпочинати торговельні війни, чи вплине нове мито на український експорт та які загалом можуть бути наслідки рішень Трампа, з’ясовував Фокус.

Мита для України: чи може це негативно вплинути на експорт вітчизняних товарів до США

Україна експортує у США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів — на понад мільйон доларів, каже міністр економіки Юлія Свириденко, яка не вважає критичними нові мита для українських експортерів.

Молодша економістка ЦЕС Олександра Мироненко у коментарі Фокусу пояснила: відтепер на всі групи товарів, що експортуються з України в США, буде встановлено мито у 10%, за винятком деяких категорій, щодо яких вже були раніше узгоджені мита. "В березні 2025 року Трамп запровадив спеціальні 25% мита на увесь імпорт сталі, алюмінію та продукції з них. А до цього (12 березня 2025 року) США скасували звільнення від цих спеціальних мит, яке було введене в 2022 році, як один із інструментів підтримки економіки України", — каже Олександра Мироненко. І додає: у 2024 році Україна експортувала до США товарів на 874 млн доларів, що становило лише 2% усього експорту.

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"Здебільшого це продукція гірничо-металургійного комплексу – 363 млн дол чавуну та 113 млн дол. труб. Іншу частину експорту займають товари харчової промисловості та аграрного комплексу. Ми можемо очікувати незначне зниження експорту цих товарів до США, але його вплив не буде для нас критичним", — зауважила експертка.

Окрім чавуну, Україна експортує до США соняшникову олію Фото: azattyq-ruhy.kz

Ексчлен Ради Національного банку України, економіст Віталій Шапран у коментарі Фокусу зазначив, що Україна отримала базову ставку мита в 10%, що підкреслює правдивість коментарів з Офісу президента, що відносини з США нормалізовані. "Не можна аналізувати і слухати, що говорить Трамп про Україну, потрібно сприймати тільки дії, тож 10% мита – це успіх для України. Частка експорту до США в нашому експорті становила трохи більше 2% у 2024 році. 42% нашого експорту в США – це, скоріш за все, експорт ArcelorMittal, який постачає чавун з України своїм підприємствам та партнерам в США — Cleveland-Cliffs. Тому малоймовірно, що тариф в 10% вплине на обсяги нашого експорту", — каже експерт.

Цікаво, що завдяки найменшим тарифам (порівняно з іншими країнами та, зокрема, з країнами ЄС) Україна в перспективі може розглядатись різними іноземними компаніями, зацікавленими у експортних поставках до США, як майданчик, через який вони здійснюватимуть продажі до Штатів своїх товарів. "Інші країни будуть шукати країни з меншим тарифом для того, щоб через них направляти свої товари в Штати. І Україна може стати ще і таким хабом. Коли раніше США вже запроваджували жорсткі тарифи проти Китаю, то всі товари китайські їхали до США через Індонезію, В'єтнам, Камбоджу. Всі шукатимуть варіанти обійти мита, ринки будуть шукати нові способи та випробовувати їх", — каже фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

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Насамперед, акцентують експерти, варто розуміти, що катастрофи через митний тариф для України 10% не сталось. І також є висока вірогідність, що США з часом переглянуть умови для українських компаній.

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"Також можемо очікувати на зміну оголошених тарифів в позитивну сторону, оскільки США через якийсь час може надати окремим країнам преференційні режими торгівлі, якщо проти них не будуть запроваджені мита у відповідь. А так як імпорт із США до України майже в чотири рази переважає над експортом, а українська сторона не планує збільшувати імпортні мита для США, то цей сценарій є достатньо ймовірним", — зазначає Олександра Мироненко.

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Андрій Шевчишин пояснив: мета адміністрації Трампа — зниження торговельного дефіциту. Тобто йдеться про намагання керівництва США, з одного боку, знизити обсяг імпорту до країни, а з іншого – стимулювати виробництва товарів саме в Штатах. Крім цього, у США, зауважує експерт, величезний обсяг держборгу. Це серйозно впливає на всі стратегії нової адміністрації.

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На думку Віталія Шапрана, саме державний борг США мотивує Трампа іти на розв’язання митної війни з країнами. "США, як емітент основної резервної валюти світу (долару), несе на собі тяготи цього статусу, який назвали парадоксом Тріффіна. Через попит на долари з боку більшості центральних банків світу, як на резервну валюту, США мали з 1960 року хронічний від’ємний торговий баланс, який призвів до деіндустріалізації США. З часом частка США у світовому ВВП помітно впала і утримувати світове лідерство на ринку валют стало важче. Один з інструментів подолання руйнівної дії на економіку США парадокса Тріффіна – це початок торгової війни з метою змін домовленостей між торговими партнерами", — розмірковує експерт.

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Віталій Шапран каже, що наступний крок адміністрації Трампа – це зміна торгових угод на користь США. Якщо такі зміни балансу торгових тарифів між США та торговими партнерами підуть повільно, то тим, для кого мита підняли найбільше, запропонують купити "вхідний квиток" на внутрішній ринок США. "Наскільки мені відомо, розглядають два варіанти "вхідного квитку": купівля казначейських облігацій США на довгий термін з нульовою ставкою та (або) стягнення комісії при виплатах по урядових паперах в портфелях центральних банків, які володіють урядовими борговими паперами США", — пояснив Віталій Шапран.

Тож наразі йдеться лише про початок низки важливих економічних рішень, коли США максимально підвищують мита з тим, щоб потім на перемовинах з країнами домовитися про зниження космічно високих тарифів. Погана новина в тому, що подібні стратегії ведуть світову економіку до прірви.

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"США обрали революційний розвиток подій, що передбачає розв’язування глобальної торгової війни та охолодження світової економіки з підвищенням ризику глобальної кризи. Ринки, що розвиваються, на глобальну рецесію реагують більш гостро. Умовно при падінні ВВП у США на 1%, ВВП КНР може впасти і на 5%. Тому сам факт запровадження Трампом тарифів має дуже занепокоїти торгових партнерів США, які до цього ухилялись від переговорів", — каже Віталій Шапран.

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Андрій Шевчишин погоджується: при каденції Трампа швидкого відновлення темпів зростання економіки очікувати не варто, і наразі все йде до того, що наближається світова економічна криза.

Для України головні ризики розв’язаних США торговельних конфліктів пов’язані не зі встановленим митом 10%, а у слабкості і вразливості економік країн-партнерів, що вже понад три роки боротьби з російською агресією фінансово підтримують Україну.

Влада Китаю вимагає від США негайно скасувати нові введені мита і обіцяє вжити контрзаходів у відповідь для захисту власних інтересів Фото: azertag.az

"Глобальна торгівельна війна буде бити по нашим великим партнерам, зокрема по ЄС, що вже буде достатньо відчутно для нас. Також запровадження експортних мит може вплинути не тільки на прямий експорт українських товарів до США, але й непрямих, через низку ланцюгів створення доданої вартості. Тобто, наприклад, ми постачаємо залізну сировину в Китай, який потім проводить певні стадії обробки та експортує в США. Оскільки мита США для товарів з Китаю зросли навіть більше, ніж з України, то експорт з Китаю впаде значно. Що зменшить попит на українську сировину. Можемо очікувати погіршення світового економічного середовища", — прогнозує Олександра Мироненко.

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На думку Андрія Шевчишина, світ наразі входить у таку волатильність, яка призведе до глобальної дестабілізації. "Спочатку Європа, тоді Азія, яка потягне за собою ще Штати. США будуть триматися, але теж підуть в рецесію, скоріш за все, через інфляційний тиск", — каже експерт. І додає: для України головна проблема — це дестабілізація і послаблення партнерів, в першу чергу, ЄС. Саме це негативно впливатиме на економіку України, а, крім цього, в перспективі 2026 та 2027 років — і на обсяги фінансової допомоги.