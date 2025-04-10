iPhone из США может стоить 3500 долларов: как тарифы Трампа повлияют на рынок гаджетов

С помощью торговых пошлин Дональд Трамп добивается, чтобы компании переносили производство товаров в США. Руководитель отдела глобальных технологических исследований в финансовой компании Wedbush Securities Дэн Айвс подсчитал, что в таком случае цены на iPhone увеличатся в три раза.

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Об этом он рассказал в комментарии телеканалу CNN.

Смартфоны iPhone подорожают до 3500 долларов, если их производство полностью перенесут в США, например, построят фабрики в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Apple понадобится три года и 30 миллиардов долларов, чтобы переместить всего 10% цепочки поставок.

"Это самая сложная цепочка поставок в мире", — подчеркнул эксперт.

Производство и сборка деталей для смартфонов переместились в Азию десятилетия назад, поскольку американские компании в основном сосредоточились на разработке программного обеспечения и проектировании продуктов, что обеспечивает гораздо более высокую маржу прибыли. Этот шаг помог Apple стать одной из самых ценных компаний в мире и закрепиться в качестве доминирующего производителя смартфонов.

С момента инаугурации Трампа в конце января акции Apple потеряли около 25% своей стоимости из-за опасений по поводу влияния пошлин на ее разветвленную цепочку поставок, которая сильно зависит от Китая и Тайваня. Около 90% iPhone собираются в Китае.

"Я думаю, поэтому вы видите, что произошло с акциями. Потому что ни одна компания не оказалась так сильно захвачена тарифным штормом пятой категории, как Купертино и Apple. Это экономический Армагеддон, но особенно для технологической отрасли", — заявил Дэн Айвс.

Как считает издание PC Gamer, попытки развернуть всю инфраструктуру в США едва ли можно увенчаются успехом с точки зрения времени и денег. Введение тарифов будут иметь неприятные последствия не только для iPhone, но и для рынка компьютеров. Если цепочка поставок iPhone самая сложная в мире, по словам Дэна Айвса, то поставки игрового ноутбука не намного проще.

Аналогичный скачок цен в случае с игровым ноутбуком стоимостью 1500 долларов, таким как HP Omen 17 с RTX 4070, повысит стоимость устройства до 5000 долларов или больше. Если же применить такую формулу к новейшему Razer Blade 16 за 4500 долларов с его новой графикой Nvidia RTX 50-й серии, то его цена вырастет примерно до 15 000 долларов. К тому же, перенос производства всех компонентов тоже займет годы.

"Если эти цифры хоть немного точны, то становится совершенно ясно, что даже при тарифах 100% или даже выше производить iPhone и, возможно, такие устройства, как игровые ноутбуки, за пределами США все равно будет дешевле", — предположили аналитики.

Ранее писали, что США повысили торговые пошлины для Китая до 104% с 9 апреля. Именно там производят технику для многих компаний, в том числе американских.