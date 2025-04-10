iPhone зі США може коштувати 3500 доларів: як тарифи Трампа вплинуть на ринок гаджетів

За допомогою торгових мит Дональд Трамп домагається, щоб компанії переносили виробництво товарів у США. Керівник відділу глобальних технологічних досліджень у фінансовій компанії Wedbush Securities Ден Айвс підрахував, що в такому разі ціни на iPhone збільшаться втричі.

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Про це він розповів у коментарі телеканалу CNN.

Смартфони iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їхнє виробництво повністю перенесуть у США, наприклад, побудують фабрики в Західній Вірджинії та Нью-Джерсі. Apple знадобиться три роки і 30 мільярдів доларів, щоб перемістити лише 10% ланцюжка поставок.

"Це найскладніший ланцюжок поставок у світі", — підкреслив експерт.

Виробництво і складання деталей для смартфонів перемістилися в Азію десятиліття тому, оскільки американські компанії в основному зосередилися на розробці програмного забезпечення та проектуванні продуктів, що забезпечує набагато вищу маржу прибутку. Цей крок допоміг Apple стати однією з найцінніших компаній у світі та закріпитися як домінуючий виробник смартфонів.

З моменту інавгурації Трампа наприкінці січня акції Apple втратили близько 25% своєї вартості через побоювання з приводу впливу митних тарифів на її розгалужений ланцюжок поставок, який сильно залежить від Китаю і Тайваню. Близько 90% iPhone збирають у Китаї.

"Я думаю, тому ви бачите, що сталося з акціями. Тому що жодна компанія не виявилася так сильно захоплена тарифним штормом п'ятої категорії, як Купертіно і Apple. Це економічний Армагеддон, але особливо для технологічної галузі", — заявив Ден Айвс.

Як вважає видання PC Gamer, спроби розгорнути всю інфраструктуру в США навряд чи увінчаються успіхом з точки зору часу і грошей. Введення тарифів матиме неприємні наслідки не тільки для iPhone, а й для ринку комп'ютерів. Якщо ланцюжок поставок iPhone найскладніший у світі, за словами Дена Айвса, то поставки ігрового ноутбука не набагато простіші.

Аналогічний стрибок цін у випадку з ігровим ноутбуком вартістю 1500 доларів, таким як HP Omen 17 з RTX 4070, підвищить вартість пристрою до 5000 доларів або більше. Якщо ж застосувати таку формулу до новітнього Razer Blade 16 за 4500 доларів з його новою графікою Nvidia RTX 50-ї серії, то його ціна зросте приблизно до 15 000 доларів. До того ж, перенесення виробництва всіх компонентів теж займе роки.

"Якщо ці цифри хоч трохи точні, то стає абсолютно зрозуміло, що навіть за тарифів 100% або навіть вище виробляти iPhone і, можливо, такі пристрої, як ігрові ноутбуки, за межами США все одно буде дешевше", — припустили аналітики.

Раніше писали, що США підвищили торговельні мита для Китаю до 104% з 9 квітня. Саме там виробляють техніку для багатьох компаній, зокрема американських.