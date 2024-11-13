В 2025 году и без того дорогие смартфоны будут стоить еще дороже: с чем это связано

Цена на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 может вырасти на 20% — до примерно 190 долларов из-за передового 3-нм производства.

Стоимость смартфонов может вырасти, поскольку производители могут переложить повышенную цену на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 на потребителей. Несмотря на это, ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет обладать более высокой производительностью, чем чипы iPhone, пишет androidpolice.com.

Компания Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Gen 4 в октябре, что ознаменовало дебют специализированных ядер процессора Oryon в смартфонной SoC (system on chip — система на кристалле, — ред.). Однако это обновление, скорее всего, будет иметь свою цену, поскольку руководитель Qualcomm ранее намекнул, что новый чипсет может быть дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Новая утечка подтвердила эти опасения, раскрыв ожидаемую цену на Snapdragon 8 Gen 4.

Процессор Snapdragon 8 Gen 4 в последнее время стал горячей темой, и много разговоров было о его потенциальной цене. На Weibo информатор Digital Chat Station высказался по этому поводу, заявив, что предстоящие премиальные чипсеты от Qualcomm и MediaTek, вероятно, будут дороже, чем их предыдущие версии, пишет СМИ.

DCS сообщает, что Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить около 190 долларов, а чип Dimensity 9400, как ожидается, будет стоить около 155 долларов. Если эти данные верны, то эти цены на 20% больше, чем у предыдущих моделей. Этот рост стоимости в значительной степени обусловлен расходами, связанными с передовым 3-нм производственным процессом компании TSMC.

Приведенные цены могут быть не окончательными для розницы, и даже в утечках говорится, что эти оценки являются лишь приблизительными. Тем не менее, у DCS солидная репутация, и похожие заявления о цене Snapdragon 8 Gen 4 поступали из других источников, говорится в материале.

Стоит отметить, что установление цены на Snapdragon 8 Gen 4 является сложной задачей из-за нескольких факторов. Qualcomm, вероятно, заключила разные сделки со своими партнерами, что означает, что они не будут ко всем относиться одинаково, когда дело дойдет до ценообразования.

Процессор, наряду с модулями дисплея и камеры, составляет большую часть общей стоимости смартфона. Так что если цены на чипы резко вырастут, это может отразиться на стоимости Android-телефонов в 2025 году. У производителей есть несколько способов справиться с этим. Они могут просто поднять цену на устройства и переложить эту стоимость на потребителей. Но в прошлом некоторые бренды предпочитали экономить деньги, урезая расходы на модули камеры, материалы корпуса или дисплея.

Хорошая новость в том, что процессор Oryon от Snapdragon 8 Gen 4, как ожидается, обеспечит большой прирост производительности по сравнению с чипами для iPhone. Так что, если пользователи хотят получить максимально возможную производительность, смартфоны новым чипсетом от Qualcomm могут стать отличным вариантом, уверены авторы материала.

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