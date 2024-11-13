У 2025 році і без того дорогі смартфони коштуватимуть ще дорожче: з чим це пов'язано

Ціна на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 може зрости на 20% — до приблизно 190 доларів через передове 3-нм виробництво.

Вартість смартфонів може зрости, оскільки виробники можуть перекласти підвищену ціну на чіпсет Snapdragon 8 Gen 4 на споживачів. Незважаючи на це, очікується, що Snapdragon 8 Gen 4 матиме вищу продуктивність, ніж чіпи iPhone, пише androidpolice.com.

Компанія Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Gen 4 у жовтні, що ознаменувало дебют спеціалізованих ядер процесора Oryon у смартфонній SoC (system on chip — система на кристалі, — ред.). Однак це оновлення, найімовірніше, матиме свою ціну, оскільки керівник Qualcomm раніше натякнув, що новий чипсет може бути дорожчим, ніж Snapdragon 8 Gen 3. Новий витік підтвердив ці побоювання, розкривши очікувану ціну на Snapdragon 8 Gen 4.

Процесор Snapdragon 8 Gen 4 останнім часом став гарячою темою, і багато розмов було про його потенційну ціну. На Weibo інформатор Digital Chat Station висловився з цього приводу, заявивши, що майбутні преміальні чіпсети від Qualcomm і MediaTek, імовірно, будуть дорожчими, ніж їхні попередні версії, пише ЗМІ.

DCS повідомляє, що Snapdragon 8 Gen 4 коштуватиме близько 190 доларів, а чіп Dimensity 9400, як очікується, коштуватиме близько 155 доларів. Якщо ці дані вірні, то ці ціни на 20% більші, ніж у попередніх моделей. Це зростання вартості значною мірою обумовлене витратами, пов'язаними з передовим 3-нм виробничим процесом компанії TSMC.

Наведені ціни можуть бути не остаточними для роздробу, і навіть у витоках говориться, що ці оцінки є лише приблизними. Проте, у DCS солідна репутація, і схожі заяви про ціну Snapdragon 8 Gen 4 надходили з інших джерел, ідеться в матеріалі.

Варто зазначити, що встановлення ціни на Snapdragon 8 Gen 4 є складним завданням через кілька факторів. Qualcomm, ймовірно, уклала різні угоди зі своїми партнерами, що означає, що вони не будуть до всіх ставитися однаково, коли справа дійде до ціноутворення.

Процесор, поряд з модулями дисплея і камери, становить більшу частину загальної вартості смартфона. Тож якщо ціни на чіпи різко зростуть, це може позначитися на вартості Android-телефонів у 2025 році. У виробників є кілька способів впоратися з цим. Вони можуть просто підняти ціну на пристрої і перекласти цю вартість на споживачів. Але в минулому деякі бренди вважали за краще економити гроші, урізаючи витрати на модулі камери, матеріали корпусу або дисплея.

Хороша новина в тому, що процесор Oryon від Snapdragon 8 Gen 4, як очікується, забезпечить великий приріст продуктивності порівняно з чіпами для iPhone. Тож, якщо користувачі хочуть отримати максимально можливу продуктивність, смартфони з новим чіпсетом від Qualcomm можуть стати чудовим варіантом, впевнені автори матеріалу.

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