Топ-5 складних смартфонів 2024 року: огляд моделей від Motorola, Samsung, Nubia (відео)

Серед найактуальніших моделей розкладачок у 2024 році — Motorola Razr+, Samsung Galaxy Z Flip 6, Nubia Flip 5G, Blackview Hero 10, Motorola Razr 2023

Про найкращі розкладачки 2024 року, серед яких — моделі від Motorola, Samsung, Nubia, пише Android Police.

Motorola Razr+ (2024)

Motorola Razr+ (2024) — вражаючий складаний телефон з розкладним екраном, оснащений високоякісними внутрішніми компонентами. З версією 2024 року Motorola зробила один із наших улюблених розкладних телефонів минулого року ще кращим, збільшивши розмір екрана кришки ще більше, встановивши потужнішу батарею та поліпшивши камери.

Motorola Razr+

Характеристики

Чудовий зовнішній вигляд

Збільшено яскравість внутрішнього дисплея

Покращений шарнір

Samsung Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 6 від Samsung — це чудово вдосконалена еволюція класичної лінійки розкладачок, навіть якщо вона йде на менші ризики, ніж її конкуренти. Дизайн першокласний, дисплей ще яскравіший, а потужний чип Snapdragon і роки оновлень збережуть його актуальність у майбутньому.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики

Кращий час роботи від акумулятора, ніж будь-коли

Фантастичний внутрішній екран

Гарний дизайн.

Motorola Razr (2023)

Motorola відкрила дизайн розкладного телефону для абсолютно нового кола споживачів з Motorola Razr (2023). Вона взяла свій чудовий Razr+ і відмовилася від деяких специфікацій, створивши пристрій, який коштує від 700 доларів і дуже часто може бути знайдений за набагато меншу суму.

Motorola Razr (2023)

Характеристики:

Оздоблення з веганської шкіри просто фантастичне

Той самий прекрасний внутрішній дисплей, що й у Razr+

Гідний час роботи від батареї

Nubia Flip 5G

Немає нічого кращого, ніж надати споживачам вибір, і це одна з причин, з якої ми так схвильовані Nubia Flip 5G. Цей міцний пристрій середнього класу оснащений апаратним забезпеченням, яке повинно добре працювати протягом багатьох років, і на відміну від конкурентів Motorola зі схожою ціною, цей пристрій оснащений доволі великим і добре реалізованим зовнішнім дисплеєм.

Nubia Flip 5G

Характеристики

Виглядає досить шикарно

Найдешевший складаний фліп-бокс на сьогоднішній день

Збільшений дисплей на кришці порівняно з іншими дешевими складними моделями

Blackview Hero 10

Blackview Hero 10 — складаний смартфон середнього класу, що пропонує гідну продуктивність і стильний дизайн. Він оснащений чудовою 6,9-дюймовою AMOLED-панеллю і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Hero 10 працює на Helio G99, що дає йому змогу легко працювати з додатками соціальних мереж і легкими іграми. Blackview також обіцяє три великих оновлення Android, що нечасто зустрінеш у деяких невеликих брендів.

Blackview Hero 10

Характеристики

Чудовий дисплей

Гідна підтримка програмного забезпечення

Стильний дизайн

Також стало відомо, що Nokia планує презентувати смартфон із п'ятьма камерами та дисплеєм у 120 Гц. Пристрій позиціонується як наступник Nokia 8.3 5G і, ймовірно, буде продаватися в середньому ціновому сегменті.