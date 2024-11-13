Топ-5 складних смартфонів 2024 року: огляд моделей від Motorola, Samsung, Nubia (відео)
Серед найактуальніших моделей розкладачок у 2024 році — Motorola Razr+, Samsung Galaxy Z Flip 6, Nubia Flip 5G, Blackview Hero 10, Motorola Razr 2023
Про найкращі розкладачки 2024 року, серед яких — моделі від Motorola, Samsung, Nubia, пише Android Police.
Motorola Razr+ (2024)
Motorola Razr+ (2024) — вражаючий складаний телефон з розкладним екраном, оснащений високоякісними внутрішніми компонентами. З версією 2024 року Motorola зробила один із наших улюблених розкладних телефонів минулого року ще кращим, збільшивши розмір екрана кришки ще більше, встановивши потужнішу батарею та поліпшивши камери.
Характеристики
- Чудовий зовнішній вигляд
- Збільшено яскравість внутрішнього дисплея
- Покращений шарнір
Samsung Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 6 від Samsung — це чудово вдосконалена еволюція класичної лінійки розкладачок, навіть якщо вона йде на менші ризики, ніж її конкуренти. Дизайн першокласний, дисплей ще яскравіший, а потужний чип Snapdragon і роки оновлень збережуть його актуальність у майбутньому.
Характеристики
- Кращий час роботи від акумулятора, ніж будь-коли
- Фантастичний внутрішній екран
- Гарний дизайн.
Motorola Razr (2023)
Motorola відкрила дизайн розкладного телефону для абсолютно нового кола споживачів з Motorola Razr (2023). Вона взяла свій чудовий Razr+ і відмовилася від деяких специфікацій, створивши пристрій, який коштує від 700 доларів і дуже часто може бути знайдений за набагато меншу суму.
Характеристики:
- Оздоблення з веганської шкіри просто фантастичне
- Той самий прекрасний внутрішній дисплей, що й у Razr+
- Гідний час роботи від батареї
Nubia Flip 5G
Немає нічого кращого, ніж надати споживачам вибір, і це одна з причин, з якої ми так схвильовані Nubia Flip 5G. Цей міцний пристрій середнього класу оснащений апаратним забезпеченням, яке повинно добре працювати протягом багатьох років, і на відміну від конкурентів Motorola зі схожою ціною, цей пристрій оснащений доволі великим і добре реалізованим зовнішнім дисплеєм.
Характеристики
- Виглядає досить шикарно
- Найдешевший складаний фліп-бокс на сьогоднішній день
- Збільшений дисплей на кришці порівняно з іншими дешевими складними моделями
Blackview Hero 10
Blackview Hero 10 — складаний смартфон середнього класу, що пропонує гідну продуктивність і стильний дизайн. Він оснащений чудовою 6,9-дюймовою AMOLED-панеллю і 12 ГБ оперативної пам'яті.
Hero 10 працює на Helio G99, що дає йому змогу легко працювати з додатками соціальних мереж і легкими іграми. Blackview також обіцяє три великих оновлення Android, що нечасто зустрінеш у деяких невеликих брендів.
Характеристики
- Чудовий дисплей
- Гідна підтримка програмного забезпечення
- Стильний дизайн
Також стало відомо, що Nokia планує презентувати смартфон із п'ятьма камерами та дисплеєм у 120 Гц. Пристрій позиціонується як наступник Nokia 8.3 5G і, ймовірно, буде продаватися в середньому ціновому сегменті.