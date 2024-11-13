Топ-5 складных смартфонов 2024 года: обзор моделей от Motorola, Samsung, Nubia (видео)
Среди самых актуальных моделей раскладушек в 2024 — Motorola Razr+, Samsung Galaxy Z Flip 6, Nubia Flip 5G, Blackview Hero 10, Motorola Razr 2023
О лучших раскладушках 2024 года, среди которых — модели от Motorola, Samsung, Nubia, пишет Android Police.
Motorola Razr+ (2024)
Motorola Razr+ (2024) — впечатляющий складной телефон с раскладным экраном, оснащенный высококачественными внутренними компонентами. С версией 2024 года Motorola сделала один из наших любимых раскладных телефонов прошлого года еще лучше, увеличив размер экрана крышки еще больше, установив более мощную батарею и улучшив камеры.
Характеристики
- Великолепный внешний вид
- Увеличена яркость внутреннего дисплея
- Улучшенный шарнир
Samsung Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 6 от Samsung — это восхитительно усовершенствованная эволюция классической линейки раскладушек, даже если она идет на меньшие риски, чем ее конкуренты. Дизайн первоклассный, дисплей еще ярче, а мощный чип Snapdragon и годы обновлений сохранят его актуальность в будущем.
Характеристики
- Лучшее время работы от аккумулятора, чем когда-либо
- Фантастический внутренний экран
- Красивый дизайн.
Motorola Razr (2023)
Motorola открыла дизайн раскладного телефона для совершенно нового круга потребителей с Motorola Razr (2023). Она взяла свой превосходный Razr+ и отказалась от некоторых спецификаций, создав устройство, которое стоит от 700 долларов и очень часто может быть найдено за гораздо меньшую сумму.
Характеристики:
- Отделка из веганской кожи просто фантастическая
- Тот же прекрасный внутренний дисплей, что и у Razr+
- Достойное время работы от батареи
Nubia Flip 5G
Нет ничего лучше, чем предоставить потребителям выбор, и это одна из причин, по которой мы так взволнованы Nubia Flip 5G. Это прочное устройство среднего класса оснащено аппаратным обеспечением, которое должно хорошо работать в течение многих лет, и в отличие от конкурентов Motorola с похожей ценой, это устройство оснащено довольно большим и хорошо реализованным внешним дисплеем.
Характеристики
- Выглядит довольно шикарно
- Самый дешевый складной флип-бокс на сегодняшний день
- Увеличенный дисплей на крышке по сравнению с другими дешевыми складными моделями
Blackview Hero 10
Blackview Hero 10 — складной смартфон среднего класса, предлагающий достойную производительность и стильный дизайн. Он оснащен великолепной 6,9-дюймовой AMOLED-панелью и 12 ГБ оперативной памяти.
Hero 10 работает на Helio G99, что позволяет ему легко работать с приложениями социальных сетей и легкими играми. Blackview также обещает три крупных обновления Android, что нечасто встретишь у некоторых небольших брендов.
Характеристики
- Великолепный дисплей
- Достойная поддержка программного обеспечения
- Стильный дизайн
Также стало известно, что Nokia планирует презентовать смартфон с пятью камерами и дисплеем в 120 Гц. Устройство позиционируется как преемник Nokia 8.3 5G и, вероятно, будет продаваться в среднем ценовом сегменте.