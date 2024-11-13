Топ-5 складных смартфонов 2024 года: обзор моделей от Motorola, Samsung, Nubia (видео)

Среди самых актуальных моделей раскладушек в 2024 — Motorola Razr+, Samsung Galaxy Z Flip 6, Nubia Flip 5G, Blackview Hero 10, Motorola Razr 2023

О лучших раскладушках 2024 года, среди которых — модели от Motorola, Samsung, Nubia, пишет Android Police.

Motorola Razr+ (2024)

Motorola Razr+ (2024) — впечатляющий складной телефон с раскладным экраном, оснащенный высококачественными внутренними компонентами. С версией 2024 года Motorola сделала один из наших любимых раскладных телефонов прошлого года еще лучше, увеличив размер экрана крышки еще больше, установив более мощную батарею и улучшив камеры.

Motorola Razr+

Характеристики

Великолепный внешний вид

Увеличена яркость внутреннего дисплея

Улучшенный шарнир

Samsung Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 6 от Samsung — это восхитительно усовершенствованная эволюция классической линейки раскладушек, даже если она идет на меньшие риски, чем ее конкуренты. Дизайн первоклассный, дисплей еще ярче, а мощный чип Snapdragon и годы обновлений сохранят его актуальность в будущем.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики

Лучшее время работы от аккумулятора, чем когда-либо

Фантастический внутренний экран

Красивый дизайн.

Motorola Razr (2023)

Motorola открыла дизайн раскладного телефона для совершенно нового круга потребителей с Motorola Razr (2023). Она взяла свой превосходный Razr+ и отказалась от некоторых спецификаций, создав устройство, которое стоит от 700 долларов и очень часто может быть найдено за гораздо меньшую сумму.

Motorola Razr (2023)

Характеристики:

Отделка из веганской кожи просто фантастическая

Тот же прекрасный внутренний дисплей, что и у Razr+

Достойное время работы от батареи

Nubia Flip 5G

Нет ничего лучше, чем предоставить потребителям выбор, и это одна из причин, по которой мы так взволнованы Nubia Flip 5G. Это прочное устройство среднего класса оснащено аппаратным обеспечением, которое должно хорошо работать в течение многих лет, и в отличие от конкурентов Motorola с похожей ценой, это устройство оснащено довольно большим и хорошо реализованным внешним дисплеем.

Nubia Flip 5G

Характеристики

Выглядит довольно шикарно

Самый дешевый складной флип-бокс на сегодняшний день

Увеличенный дисплей на крышке по сравнению с другими дешевыми складными моделями

Blackview Hero 10

Blackview Hero 10 — складной смартфон среднего класса, предлагающий достойную производительность и стильный дизайн. Он оснащен великолепной 6,9-дюймовой AMOLED-панелью и 12 ГБ оперативной памяти.

Hero 10 работает на Helio G99, что позволяет ему легко работать с приложениями социальных сетей и легкими играми. Blackview также обещает три крупных обновления Android, что нечасто встретишь у некоторых небольших брендов.

Blackview Hero 10

Характеристики

Великолепный дисплей

Достойная поддержка программного обеспечения

Стильный дизайн

Также стало известно, что Nokia планирует презентовать смартфон с пятью камерами и дисплеем в 120 Гц. Устройство позиционируется как преемник Nokia 8.3 5G и, вероятно, будет продаваться в среднем ценовом сегменте.