Везли грузовыми самолетами: Apple отправила 600 тонн iPhone из Индии в США, чтобы обойти пошлины Трампа

Технологический гигант Apple зафрахтовал грузовые рейсы для переправки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона смартфонов, в США из Индии после того, как он увеличил там производство в попытке обойти пошлины президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Reuters.

Шесть грузовых самолетов вывезли айфоны из Индии в США, пройдя таможню в ускоренном темпе. Этому способствовало правительство премьер-министра Нарендры Моди. Кроме этого на заводах iPhone теперь производят без выходных.

Тим Кук, гендиректор Apple Фото: Иллюстративное фото

Подробности этой акции дают представление о частной стратегии американского производителя смартфонов, направленной на обход пошлин Трампа и наращивание запасов своих популярных iPhone в Соединенных Штатах, одном из крупнейших рынков для него.

Аналитики предупреждают, что цены на iPhone в США могут резко вырасти, учитывая высокую зависимость Apple от импорта из Китая, основного центра производства устройств, на который распространяется самая высокая ставка тарифа Трампа в 125%.

Эта цифра намного превышает пошлину в 26% на импорт из Индии, которая, однако, сейчас приостановлена ​​после того, как на этой неделе Трамп объявил о 90-дневной паузе, которая, впрочем, не затронула Китай.

"Apple хотел обойти пошлину", — сказал один из источников.

Компания лоббировала среди индийских аэропортов сокращение времени, необходимого для прохождения таможни в аэропорту Ченнаи в южном штате Тамилнад, до шести часов с тех пор, как раньше оно составляло 30 часов, добавил источник.

По словам источника, так называемая схема "зеленого коридора" в аэропорту индийского производственного центра скопирована с модели, которую Apple использует в некоторых аэропортах Китая.

По словам источника и представителя индийского правительства, с марта было вылетело около шести грузовых самолетов грузоподъемностью 100 тонн каждый, один из них — на этой неделе, как раз перед вступлением в силу новых пошлин.

Вес упакованного iPhone 14 и его зарядного кабеля составляет около 350 граммов, что означает, что общий груз весом 600 тонн включал около 1,5 миллиона iPhone, с учетом веса упаковки.

iPhone 14

Apple и министерство авиации Индии не ответили на запрос о комментарии. Все источники пожелали остаться анонимными, поскольку стратегия и обсуждения были частными.

Apple продает более 220 миллионов iPhone в год по всему миру, при этом пятая часть общего импорта iPhone в США в настоящее время поступает из Индии, а остальная часть — из Китая.

Трамп последовательно увеличивал пошлины США на китайские товары, достигнув к 9 апреля 125% по сравнению с 54% ранее.

Дональд Трамп увеличил пошлины для Китая на 125 процентов Фото: Getty Images

По расчетам, основанным на прогнозах Rosenblatt Securities, при тарифной ставке 54% стоимость топовой модели iPhone 16 Pro Max в США выросла бы с 1599 долларов до 2300 долларов.

В Индии Apple увеличила объемы авиаперевозок, чтобы достичь своей цели — увеличения обычного объема производства на заводах iPhone на 20%. Этого удалось достичь за счет увеличения численности рабочих и временного продления работы на крупнейшем заводе Foxconn в Индии до воскресенья, добавил источник.

Два других прямых источника подтвердили, что завод Foxconn в Ченнаи теперь работает по воскресеньям, который обычно выходной. В прошлом году завод выпустил 20 миллионов iPhone, включая последние модели iPhone 15 и 16.

Поскольку Apple диверсифицирует свое производство за пределами Китая, она отводит Индии решающую роль. Foxconn и Tata, два ее основных поставщика в этой стране, имеют в общей сложности три завода, и еще два строятся.

Apple потратила около восьми месяцев на планирование и организацию ускоренного прохождения таможни в Ченнаи, и правительство премьер-министра Нарендры Моди обратилось к чиновникам с просьбой поддержать Apple, сообщил один высокопоставленный индийский чиновник.

По имеющимся в открытом доступе таможенным данным, поставки Foxconn из Индии в США резко возросли до 770 миллионов долларов в январе и 643 миллионов долларов в феврале по сравнению с диапазоном от 110 до 331 миллиона долларов в предыдущие четыре месяца.

Более 85% авиаотгрузок Foxconn в январе и феврале были разгружены в Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки наблюдается ажиотаж вокруг iPhone: покупатели массово скупают смартфоны из-за возможного роста цен вследствие введения новых пошлин президентом страны Дональдом Трампом.