Везли вантажними літаками: Apple відправила 600 тонн iPhone з Індії до США, щоб обійти мита Трампа

Технологічний гігант Apple зафрахтував вантажні рейси для переправлення 600 тонн iPhone, або приблизно 1,5 мільйона смартфонів, у США з Індії після того, як він збільшив там виробництво у спробі обійти мита президента Дональда Трампа.

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Про це повідомляє Reuters.

Шість вантажних літаків вивезли айфони з Індії до США, пройшовши митницю в прискореному темпі. Цьому сприяв уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді. Окрім цього на заводах iPhone тепер виробляють без вихідних.

Тім Кук, гендиректор Apple Фото: Ілюстративне фото

Подробиці цієї акції дають уявлення про приватну стратегію американського виробника смартфонів, спрямовану на обхід митних тарифів Трампа і нарощування запасів своїх популярних iPhone у Сполучених Штатах, одному з найбільших ринків для нього.

Аналітики попереджають, що ціни на iPhone у США можуть різко зрости з огляду на високу залежність Apple від імпорту з Китаю, основного центру виробництва пристроїв, на який поширюється найвища ставка тарифу Трампа у 125%.

Ця цифра набагато перевищує мито в 26% на імпорт з Індії, яке, однак, зараз призупинено після того, як цього тижня Трамп оголосив про 90-денну паузу, яка, втім, не зачепила Китай.

"Apple хотів обійти мито", — сказало одне з джерел.

Компанія лобіювала серед індійських аеропортів скорочення часу, необхідного для проходження митниці в аеропорту Ченнаї в південному штаті Тамілнад, до шести годин відтоді, як раніше він становив 30 годин, додало джерело.

За словами джерела, так звана схема "зеленого коридору" в аеропорту індійського виробничого центру скопійована з моделі, яку Apple використовує в деяких аеропортах Китаю.

За словами джерела і представника індійського уряду, з березня було вилетіло приблизно шість вантажних літаків вантажопідйомністю 100 тонн кожен, один із них — цього тижня, якраз перед набранням чинності новими митами.

Вага упакованого iPhone 14 і його зарядного кабелю становить близько 350 грамів, що означає, що загальний вантаж вагою 600 тонн включав близько 1,5 мільйона iPhone, з урахуванням ваги упаковки.

iPhone 14

Apple і міністерство авіації Індії не відповіли на запит про коментар. Усі джерела побажали залишитися анонімними, оскільки стратегія та обговорення були приватними.

Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік по всьому світу, водночас п'ята частина загального імпорту iPhone у США наразі надходить з Індії, а інша частина — з Китаю.

Трамп послідовно збільшував мита США на китайські товари, досягнувши до 9 квітня 125% порівняно з 54% раніше.

Дональд Трамп збільшив мита для Китаю на 125 відсотків Фото: Getty Images

За розрахунками, що ґрунтуються на прогнозах Rosenblatt Securities, при тарифній ставці 54% вартість топової моделі iPhone 16 Pro Max у США зросла б з 1599 доларів до 2300 доларів.

В Індії Apple збільшила обсяги авіаперевезень, щоб досягти своєї мети — збільшення звичайного обсягу виробництва на заводах iPhone на 20%. Цього вдалося досягти за рахунок збільшення чисельності робітників і тимчасового продовження роботи на найбільшому заводі Foxconn в Індії до неділі, додало джерело.

Два інших прямих джерела підтвердили, що завод Foxconn в Ченнаї тепер працює по неділях, який зазвичай вихідний. Минулого року завод випустив 20 мільйонів iPhone, включно з останніми моделями iPhone 15 і 16.

Оскільки Apple диверсифікує своє виробництво за межами Китаю, вона відводить Індії вирішальну роль. Foxconn і Tata, два її основних постачальника в цій країні, мають загалом три заводи, і ще два будуються.

Apple витратила близько восьми місяців на планування та організацію прискореного проходження митниці в Ченнаї, і уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді звернувся до чиновників із проханням підтримати Apple, повідомив один високопоставлений індійський чиновник.

За наявними у відкритому доступі митними даними, поставки Foxconn з Індії до США різко зросли до 770 мільйонів доларів у січні та 643 мільйонів доларів у лютому, як порівняти з діапазоном від 110 до 331 мільйона доларів у попередні чотири місяці.

Понад 85% авіавідвантажень Foxconn у січні та лютому були розвантажені в Чикаго, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Сан-Франциско.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки спостерігається ажіотаж навколо iPhone: покупці масово скуповують смартфони через можливе зростання цін унаслідок введення нових мит президентом країни Дональдом Трампом.