iPhone за тысячи долларов: в США штурмуют магазины Apple, опасаясь подорожания из-за новых пошлин

В Соединенных Штатах Америки наблюдается ажиотаж вокруг iPhone: покупатели массово скупают смартфоны из-за возможного роста цен вследствие введения новых пошлин президентом страны Дональдом Трампом.

Related video

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудников из разных филиалов Apple, которые рассказывают о заполненных магазинах по всей стране. Издание также отмечает, что продажи в розничных магазинах Apple за прошедшие выходные превысили показатели предыдущих лет

Причиной паники стало введение тарифов в размере 54% на продукцию из Китая. Именно в этой стране производится большинство моделей iPhone.

"Почти каждый покупатель спрашивал меня, вырастут ли цены в ближайшее время", — рассказал сотрудник одного из магазинов, который попросил не называть его имени.

Вскоре iPhone может стоить "тысячи долларов за штуку", пишет издание со ссылкой на аналитиков и отраслевых обозревателей. Пока Apple пока воздерживается от официальных заявлений, при этом компания увеличивает поставки устройств, произведенных в Индии и Вьетнаме, где пошлины ниже, чем в Китае.

Ажиотаж может продолжится в течение следующих нескольких дней. Работники магазинов добавляют, что этот период обычно считается непиковым сезоном — новые iPhone выпускаются в сентябре — но многие обновляют свои устройства уже сейчас. Сейчас компания продает уже накопленные запасы, поэтому, скорее всего, влияние пошлин не будет ощущаться до следующего квартала.

Напомним, недавно Дональд Трамп назвал положительные эффекты для США от новых пошлин. Он отметил отсутствие инфляции и получение "миллиардов долларов в неделю" по действующим тарифам.

Между тем журналисты издания Newsweek отметили, что пошлины Трампа ставят под угрозу производство новейших истребителей. В частности, разгневанный решением президента США повысить пошлины на большинство китайских товаров до 54%, Пекин объявил о контроле над этими ресурсами в рамках более широкого пакета тарифов и ограничений для компаний. Это может нанести удар по американским планам по созданию самолета шестого поколения F-47.