iPhone за тисячі доларів: в США штурмують магазини Apple, побоюючись подорожчання через нові мита

У Сполучених Штатах Америки спостерігається ажіотаж навколо iPhone: покупці масово скуповують смартфони через можливе зростання цін внаслідок введення нових мит президентом країни Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співробітників з різних філій Apple, які розповідають про заповнені магазини по всій країні. Видання також зазначає, що продажі у роздрібних магазинах Apple за минулі вихідні перевищили показники попередніх років

Причиною паніки стало введення тарифів у розмірі 54% на продукцію з Китаю. Саме в цій країні виробляється більшість моделей iPhone.

"Майже кожен покупець запитував мене, чи зростуть ціни найближчим часом", — розповів співробітник одного з магазинів, який попросив не називати його імені.

Незабаром iPhone може коштувати "тисячі доларів за штуку", пише видання з посиланням на аналітиків та галузевих оглядачів. Поки Apple поки утримується від офіційних заяв, при цьому компанія збільшує постачання пристроїв, вироблених в Індії та В’єтнамі, де мита нижчі, ніж у Китаї.

Ажіотаж може продовжиться протягом наступних кількох днів. Працівники магазинів додають, що цей період зазвичай вважається непіковим сезоном – нові iPhone випускаються у вересні – але багато хто оновлює свої пристрої вже зараз. Наразі компанія продає вже накопичені запаси, тому, швидше за все, вплив мит не відчуватиметься до наступного кварталу.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп назвав позитивні ефекти для США від нових мит. Він наголосив на відсутності інфляції й отриманні "мільярдів доларів на тиждень" за діючими тарифами.

Тим часом журналісти видання Newsweek зазначили, що мита Трампа ставлять під загрозу виробництво новітніх винищувачів. Зокрема, розгніваний рішенням президента США підвищити мита на більшість китайських товарів до 54%, Пекін оголосив про контроль над цими ресурсами в рамках ширшого пакета тарифів і обмежень для компаній. Це може завдати удару по американських планах зі створення літака шостого покоління F-47.