"Інфляції немає, ціни падають": Трамп назвав позитивні ефекти для США від нових мит

У Сполучених Штатах "немає інфляції", а у світі ціни на нафту знижуються завдяки введенню нових тарифів. Реакція ринку на мита США поки що незрозуміла.

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Таку думку висловив американський президент Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Ціни на нафту і відсоткові ставки впали, ціни на продукти харчування падають. Інфляції немає. Штати, які тривалий час перебували в образі, тепер отримують мільярди доларів на тиждень від країн-кривдників за вже діючими тарифами", — повідомив Трамп.

На його думку, США досить довго піддавалися експлуатації і головним експлуататором став Китай, ринок якого переживає крах. Пекін тим часом запровадив проти Штатів відповідні мита в розмірі 34%.

"Китай проігнорував моє попередження не відповідати на мита. Вони вже достатньо накоїли за десятиліття, користуючись перевагами добрих Штатів. Наша минула влада винна в тому, що дозволила цьому і багато чому іншому трапитися з нашою країною", — підсумував він і традиційно пообіцяв зробити Америку великою.

Незважаючи на заяви президента, багато економістів та аналітиків стурбовані наслідками запровадження мит Трампа в майбутньому. Можливе збільшення інфляції та уповільнення економічного зростання, зауважував голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл.

"Наш обов'язок — гарантувати, що одноразове підвищення рівня цін не стане постійною проблемою", — зазначив він.

Повний вплив тарифів на економіку ще невідомий. Багато компаній утримуються від нових інвестицій, поки не зрозуміють впливу нових мит Трампа.

Зазначимо, що реакцією ринку на мита США стало падіння ціни на нафту Brent. Це також має призвести до падіння ціни на російську нафту Urals.

Фокус уже писав, чому Трамп не оголосив мита проти Росії. Президент США пояснив рішення тим, що не бажає змішувати питання торгівлі та мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.