"Инфляции нет, цены падают": Трамп назвал позитивные эффекты для США от новых пошлин

В Соединенных Штатах "нет инфляции", а в мире цены на нефть снижаются благодаря введению новых тарифов. Реакция рынка на пошлины США пока неясна.

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Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Цены на нефть и процентные ставки упали, цены на продукты питания падают. Инфляции нет. Долгое время находившиеся в обиде Штаты теперь получают миллиарды долларов в неделю от стран-обидчиков по уже действующим тарифам", — сообщил Трамп.

По его мнению, США довольно долго подвергались эксплуатации и главным эксплуататором стал Китай, рынок которого переживает крах. Пекин тем временем ввел против Штатов ответные пошлины в размере 34%

"Китай проигнорировал мое предупреждение не отвечать на пошлины. Они уже достаточно натворили за десятилетия, пользуясь преимуществами добрых Штатов. Наши прошлые власти виноваты в том, что позволили этому и многому другому случиться с нашей страной", — заключил он и традиционно пообещал сделать Америку великой.

Несмотря на заявления президента, многие экономисты и аналитики обеспокоены последствиями ввода пошлин Трампа в будущем. Возможно увеличение инфляции и замедление экономического роста, замечал глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

"Наша обязанность — гарантировать, что единовременное повышение уровня цен не станет постоянной проблемой", — указал он.

Полное влияние тарифов на экономику еще неизвестно. Многие компании воздерживаются от новых инвестиций, пока не поймут влияния новых пошлин Трампа.

Отметим, что реакцией рынка на пошлины США стало падение цены на нефть Brent. Это также должно привести к падению цены на российскую нефть Urals.

Фокус уже писал, почему Трамп не объявил пошлины против России. Президент США объяснил решение тем, что не желает смешивать вопросы торговли и мирных переговоров по завершению войны в Украине.