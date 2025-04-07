Цена за нефть РФ может упасть ниже 50 долларов: эксперт о последствиях новых пошлин Трампа

Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по росту пошлин могут привести к падению цен на российскую нефть. Цены на нефть будут падать из-за ухудшения мировой экономической ситуации, пояснил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

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О ценах на нефть РФ и о том, как это связано с Трампом, Кущ написал на странице Facebook.

Экономист пояснил, что падение цены на нефть Brent до 62 долл., которое наблюдают на мировых биржах, должно привести к падению цены на нефть Urals РФ. Разница в цене между этими марками нефти составляет 10-15 долл., следовательно, вероятно, Urals будет стоить "ниже 50 долл." Говоря, сможет ли Трамп "обвалить" котировки до 40 долл. за баррель, эксперт отметил: такая ситуация возможна только в случае, если начнется мировая экономическая рецессия (рецессия — снижение активности).

"На растущей мировой экономике цель снижения цены на нефть пока недостижима. Как видим, корреляция сработала: угроза рецессии — падение цен на нефть", — говорится в заметке.

Кроме того, финансовый аналитик спрогнозировал возможные действия ОПЭК (Организации стран — экспортеров нефти). По его мнению, в условиях рецессии страны будут соревноваться не за удержание высокой цены, а за потенциальных покупателей.

"ОПЭК теперь будет бороться за долю рынка, а не за цену. То есть в ближайшее время ОПЭК увеличит добычу и это еще больше подтолкнет динамику падения нефти", — написал Алексей Кущ.

Нефть РФ — публикация Алексея Куща Фото: Скриншот

Нефть РФ — как изменилась цена российского ресурса

Отметим, днем 7 апреля агентство Bloomberg сообщило о стремительном падении цен на топливо на мировых биржах. Согласно данным агентства, российская нефть Urals упала до 52 долл. за баррель. Таким изменениям предшествовали решения Саудовской Аравии, которая сообщила об уменьшении цены.

Ситуацию прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Чиновник пояснил, что причина ситуации — это санкции на "теневой флот" РФ и вторичные санкции на страны, которые покупают российскую нефть. Коваленко также отметил, что критический (для России — Фокус) показатель — это 40 долл. за баррель.

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Новые пошлины Трампа: почему США ведут мир к экономическому кризису и что ожидает Украину

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары, которые экспортируют из большинства государств планеты. Среди прочего, Китай получил рост пошлин на 67%, Европейский Союз — на 39%, Украина — на 10%. При этом издание Le Monde отметило, что РФ не получила рост пошлин, хотя и сохранила торговлю с США в объеме 3 млрд долл.

4 февраля состоялось заседание стран-членов ОПЭК, которые обсуждали возможность изменений квот на добычу нефти. Согласно решению, которое появилось на портале организации, они не планировали наращивать добычу нефти и снижать цены на мировом рынке. Решение появилось после заявления Дональда Трампа, который призвал ОПЭК нарастить добычу, что должно привести к "быстрому окончанию российско-украинской войны".

Ранее Фокус писал, что The Moscow Times сообщило о проблемах с бюджетом РФ из-за непоступления доходов с нефтяной отрасли.