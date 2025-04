США продолжают торговать с РФ: Le Monde подсчитало, какие должны быть пошлины Трампа для Москвы

Соединенные Штаты Америки не повысили тарифы для Российской Федерации, хотя между этими странами сохраняется торговля, несмотря на наложение санкций. Если бы в Белом доме об этом вспомнили, то Москва получила бы пошлины Трампа на уровне 42%.

О ситуации с пошлинами Трампа, которые почему-то не наложили на РФ, написало французское издание Le Monde.

Издание обратилось к выводам аналитического центра Les Décodeurs. Аналитический центр изучил данные Офиса торгового представителя США (The Office of the United States Trade Representative — USTR) по торговле между американцами и россиянами, а также данные института статистики Census. Выяснилось, что объемы торговли между США и РФ не нулевые, как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. На самом деле оборот в 2024 году — 3,5 млрд долл. Если бы Вашингтон учел это, то Москва получила бы рост пошлин Трампа на 42%, подытожили аналитики.

Ко всему, аналогичная ситуация с Беларусью, говорится в новости Le Monde. Трамп не упомянул эту страну, но пошлины должны были бы быть 24%, подсчитали аналитики.

Между тем на портале Офиса торгового представителя США в открытом доступе есть данные о торговле между США и РФ. В частности, Вашингтон экспортирует в Москву товаров на 526,1 млн долл. Импорт из России составляет 3 млрд долл. Впрочем, количество российских товаров в 2024 году все же уменьшилось на 34%, признало американское правительственное агентство.

Пошлины Трампа — детали

Отметим, в ночь на 3 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины для почти всех государств планеты, за исключением России, Беларуси, Кубы, Северной Кореи и некоторых других. Источники издания The New York Times объяснили, что пошлины не коснулись Москвы, поскольку россияне и так находятся под давлением санкций и торговля с ними минимальна. Между тем Украина получила рост пошлин на 10%. Решение Трампа коснулось Китая — пошлины подняли на 67%, ЕС — на 39%, Тайваня — 64%, Израиля — 33%.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заявление Трампа о повышении пошлин. Чиновница заверила, что европейцы готовят ответ, о котором объявят несколько позже.

Тем временем издание Politico написало, каким может быть ответ ЕС на пошлины Трампа. В частности, Брюссель может ударить по Big Tech и пострадают компании Google, Meta (Facebook), Amazon и другие.

