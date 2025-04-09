Въехали при Байдене: Дональд Трамп велел миллиону мигрантов покинуть США

Мигрантам, которым было временно разрешено жить в Соединенных Штатах в течении двух лет и которые остались с помощью приложения для онлайн-записей CBP One, созданного при Джо Байдене, было приказано "немедленно" покинуть страну. Иначе у них конфискуют имущество.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Как правило, мигрнатам разрешалось оставаться в Соединенных Штатах в течение двух лет с разрешением на работу в рамках президентской санкции, называемой условно-досрочным освобождением.

Но теперь в Министерстве внутренней безопасности в лице Кристи Ноэм заявило: "Отмена этих условно-досрочных освобождений — это выполненное обещание американскому народу обезопасить наши границы и защитить национальную безопасность".

Власти подтвердили, что уведомления о расторжении договора были отправлены получателям пособия CBP One, но не уточнили, сколько именно.

Их настоятельно призывали добровольно депортироваться, используя то же приложение, через которое они вошли, и которое было переименовано в CBP Home.

Министерство внутренней безопасности (DHS) объявило, что с тех, кто находится в США нелегально и отказывается покинуть страну, будет взиматься плата в размере 998 долларов в день до тех пор, пока они не покинут страну .

"Если они не уедут, их ждут последствия", — заявил представитель Министерства внутренней безопасности.

Высылка мигрантов из США Фото: Secretary Kristi Noem/X

Чиновники планируют ввести штрафы в соответствии с редко используемым законом 1996 года, который позволяет налагать штрафы на тех, кто уклоняется от выполнения распоряжений о высылке.

Впервые закон был принят в 2018 году во время первого срока Дональда Трампа.

Однако в 2021 году администрация Джо Байдена приостановила действие правила, заявив, что штрафы являются "неэффективными и ненужными карательными мерами".

Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа заявил, что штрафы будут иметь обратную силу в течение пяти лет, начиная с 2019 года, что в некоторых обстоятельствах может привести к штрафам на общую сумму более 1 миллиона долларов.

Пока неясно, сколько бенефициаров это затронет.

Некоммерческая организация Al Otro Lado, оказывающая юридическую помощь мигрантам в США, сообщила, что некоторые из получивших письма о добровольной депортации были гражданами Гондураса, Сальвадора и Мексики.

CBP One стал краеугольным камнем стратегии администрации Байдена по созданию и расширению легальных путей въезда в Соединенные Штаты в попытке воспрепятствовать незаконному пересечению границы.

Сообщается, что штрафы будут применяться только к 1,6 миллиона мигрантов в США, которым грозит депортация.

Высылка мигрантов из США Фото: Secretary Kristi Noem/X

Согласно электронным письмам Белого дома, с которыми ознакомились журналисты, администрация также планирует конфисковать имущество тех, кто откажется платить штрафы.

Напомним, ранее Фокус писал о сальвадорской тюрьме для террористов и членов банд, куда Дональд Трамп отправил несколько сотен мигрантов из США.