В'їхали за Байдена: Дональд Трамп велів мільйону мігрантів покинути США

Мігрантам, яким було тимчасово дозволено жити в Сполучених Штатах протягом двох років і які залишилися за допомогою застосунку для онлайн-записів CBP One, створеного за часів Джо Байдена, було наказано "негайно" покинути країну. Інакше в них конфіскують майно.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Як правило, мігрнатам дозволялося залишатися у Сполучених Штатах протягом двох років із дозволом на роботу в рамках президентської санкції, званої умовно-достроковим звільненням.

Але тепер у Міністерстві внутрішньої безпеки в особі Крісті Ноем заявило: "Скасування цих умовно-дострокових звільнень — це виконана обіцянка американському народові убезпечити наші кордони і захистити національну безпеку".

Влада підтвердила, що повідомлення про розірвання договору було надіслано одержувачам допомоги CBP One, але не уточнила, скільки саме.

Їх настійно закликали добровільно депортуватися, використовуючи той самий застосунок, через який вони увійшли, і який було перейменовано на CBP Home.

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) оголосило, що з тих, хто перебуває у США нелегально і відмовляється покинути країну, стягуватиметься плата в розмірі 998 доларів на день доти, доки вони не покинуть країну.

"Якщо вони не поїдуть, на них чекають наслідки", — заявив представник Міністерства внутрішньої безпеки.

Висилка мігрантів зі США Фото: Secretary Kristi Noem/X

Чиновники планують запровадити штрафи відповідно до рідко використовуваного закону 1996 року, який дозволяє накладати штрафи на тих, хто ухиляється від виконання розпоряджень про висилку.

Уперше закон ухвалили 2018 року під час першого терміну Дональда Трампа.

Однак 2021 року адміністрація Джо Байдена призупинила дію правила, заявивши, що штрафи є "неефективними та непотрібними каральними заходами".

Один із високопоставлених чиновників адміністрації Трампа заявив, що штрафи матимуть зворотну силу протягом п'яти років, починаючи з 2019 року, що в деяких обставинах може призвести до штрафів на загальну суму понад 1 мільйон доларів.

Поки незрозуміло, скільки бенефіціарів це торкнеться.

Некомерційна організація Al Otro Lado, що надає юридичну допомогу мігрантам у США, повідомила, що деякі з тих, хто отримав листи про добровільну депортацію, були громадянами Гондурасу, Сальвадору і Мексики.

CBP One став наріжним каменем стратегії адміністрації Байдена зі створення та розширення легальних шляхів в'їзду до Сполучених Штатів у спробі перешкодити незаконному перетину кордону.

Повідомляється, що штрафи застосовуватимуться тільки до 1,6 мільйона мігрантів у США, яким загрожує депортація.

Висилка мігрантів зі США Фото: Secretary Kristi Noem/X

Згідно з електронними листами Білого дому, з якими ознайомилися журналісти, адміністрація також планує конфіскувати майно тих, хто відмовиться платити штрафи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сальвадорську в'язницю для терористів і членів банд, куди Дональд Трамп відправив кілька сотень мігрантів зі США.