Найстрашніша в'язниця: що відомо про табір у Сальвадорі, куди Трамп відправляє нелегалів

США вже відправили сотні мігрантів до Сальвадору, де їх утримуватимуть у в'язниці CECOT, відомій своїми суворими умовами.

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У рамках своєї нової політики проти нелегальних мігрантів США відправили сотні чоловіків, здебільшого з Венесуели, до Сальвадору, щоб утримувати їх без суду в скандальній мегав'язниці CECOT. Установу хвалили за суворість утримання, але критикували правозахисні організації. Депортація зі США вже викликала скандали, оскільки родичі висланих чоловіків стверджують, що вони не є терористами. Про це пише The Guardian.

Депортація мігрантів зі США до Сальвадору

CECOT у перекладі з іспанської означає Центр боротьби з тероризмом. В'язницю за 115 мільйонів доларів було відкрито в лютому 2023 року в ізольованому сільському районі за 70 км на схід від столиці Сан-Сальвадор. Президент Найіб Букеле стверджує, що це найбільша в'язниця в Латинській Америці, розрахована на 40 000 ув'язнених.

Називаючи себе "найкрутішим диктатором у світі", Букеле в березні 2022 року оголосив надзвичайний стан, що діє дотепер і спричинив арешти понад 84 000 осіб.

Серед них — імовірні члени сальвадорського угруповання Mara Salvatrucha, також відомого як MS-13, і його конкурента Barrio 18.

В'язниця CECOT Фото: Nayib Bukele/X

У серпні 2024 року чисельність ув'язнених у CECOT становила 14 500 осіб, однак у березні 2025 року представник уряду заявив, що ця статистика застаріла. Поточну цифру не розголошують із міркувань безпеки.

Під час візиту держсекретаря США Марко Рубіо в лютому 2025 року президент Сальвадору Найіб Букеле запропонував ув'язнювати в цю мегав'язницю злочинців, депортованих зі США.

Адміністрація Трампа депортувала 261 особу в Сальвадор 15 березня. Щодо 137 із них уряд США виправдав цей крок відповідно до Закону про іноземних ворогів 1798 року, заявивши, що чоловіки були членами венесуельської банди Tren de Aragua, але надавши мало подробиць про їхні справи.

Депортація мігрантів зі США до Сальвадору

Представник США заявив, що багато хто з цих 137 осіб не мають судимостей у США, але все одно становлять серйозну загрозу.

Цих людей разом зі 101 венесуельцем відправили в CECOT терміном на рік, який може бути продовжено, сказав Букеле. Уряд США заплатив Сальвадору близько 6 млн доларів за прийом депортованих, заявив Білий дім.

Які умови утримання у в'язниці CECOT

У в'язниці немає місць для відпочинку на відкритому повітрі, а побачення з родичами не дозволені.

В'язниця CECOT будувалася для членів банд і терористів Фото: Nayib Bukele/X

В'язниця складається з восьми будівель, у кожній — по 32 величезні камери площею близько 100 квадратних метрів, у яких утримується понад сотня ув'язнених. У кожній камері всього по дві раковини і два туалети. Освітлення в камерах і блоці ніколи не вимикається, а меню не змінюється ніколи. Їдять ув'язнені руками, а вдягнуті тільки в білі шорти, футболку і пластикові шльопанці. Голову їм голять кожні п'ять днів.

У доповіді Міжамериканської комісії з прав людини за вересень 2024 року йшлося про те, що на ув'язнених у середньому припадало 0,60 квадратних метра простору, що нижче за міжнародні стандарти.

Чому в'язниця CECOT викликає суперечки

CECOT у Сальвадорі привернула увагу всього світу, як позитивну, так і негативну. Міністр безпеки Аргентини Патрісія Буллріч похвалила установу. А делегація Республіканської партії США з Палати представників на чолі з тодішнім представником Меттом Гетцем відвідала в'язницю місяць потому.

В'язниця CECOT славиться своїми найжорстокішими умовами утримання Фото: Nayib Bukele/X

Багато організацій з прав людини критикували в'язниці Сальвадора і особливо CECOT. Групи повідомляли про ймовірні порушення прав людини, такі як тортури, смерть ув'язнених і масові суди.

У серпні 2024 року Букеле заявив, що "члени банд проведуть усе своє життя у в'язниці". Міністр юстиції Густаво Вільяторо заприсяг 2023 року, що чиновники "подбають про те, щоб ніхто з тих, хто потрапляє в CECOT, ніколи не покинув його пішки".

Депортація нелегалів зі США саме до CECOT спричинила скандали. Родичі деяких депортованих запевняють, що їхні рідні не були злочинцями і не повинні утримуватися разом із терористами та злочинцями. А президент Венесуели Ніколас Мадуро засудив те, що він назвав "викраденням" венесуельських мігрантів, відправлених у Сальвадор. Так, серед депортованих опинився співак із Венесуели, який хотів отримати громадянство США, і перукар із Техасу.

Нагадаємо, раніше влада США депортувала нелегальних мігрантів на Кубу, до в'язниці Гуантанамо.