"Це тільки початок": до в'язниці в Гуантанамо США прибули перші нелегальні мігранти (фото)

Імміграційна та митна поліція США відзвітувала, що за перші два тижні Трампа в Білому домі депортувала 6 000 мігрантів.

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Перші нелегальні мігранти, яких заарештувала Імміграційна та митна поліція США (ICE), включно з ґвалтівниками та вбивцями, прибули на Кубу, до сумнозвісної в'язниці Гуантанамо. У 2021 році там утримувалося всього 39 осіб, але президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що ситуація зміниться. Про це пише Daily Mail.

Тільки в понеділок ICE заарештувала 715 порушників імміграційного законодавства.

Арешт нелегальних мігрантів у Нью-Йорку Фото: Secretary Kristi Noem/X

А високопоставлений чиновник Білого дому повідомив журналістам, що з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента ICE депортувала близько 6000 нелегальних іммігрантів.

За 15 днів перебування Трампа при владі в середньому відбувається близько 370-400 депортацій на день.

Тільки 3 лютого ICE заарештувала 715 осіб. Із цих мігрантів 73 відсотки або мали відомі судимості, або перебували в очікуванні суду за звинуваченнями, включно з убивствами, сексуальними злочинами проти неповнолітніх і торгівлею наркотиками.

А шістьох членів картелю Tren de Aragua (TDA) було заарештовано в понеділок на додаток до дев'яти інших членів банди мігрантів. Перші рейси мігрантів до затоки Гуантанамо на Кубі, які почалися у вівторок, 4 лютого, включали членів банди та інших "високонебезпечних" іноземців, пов'язаних із картелем.

На Кубу в Гуантанамо прибули перші нелегальні мігранти-злочинці Фото: Secretary Kristi Noem/X

На Кубу в Гуантанамо прибули перші нелегальні мігранти-злочинці Фото: Secretary Kristi Noem/X

"Адміністрація президента Трампа виконує свою обіцянку заарештовувати та депортувати злочинних нелегальних іммігрантів. Це ще не все. Це тільки початок", — написав високопоставлений чиновник Білого дому в ексклюзивному коментарі Daily Mail.

На Кубу в Гуантанамо прибули перші нелегальні мігранти-злочинці Фото: Secretary Kristi Noem/X

Тепер деякі мігранти будуть доставлені в Гуантанамо-Бей на Кубі після депортації зі США. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем опублікувала фотографії депортованих мігрантів. Фотографії були підписані: "Гуантанамо-Бей утримуватиме найгірших із найгірших. Це починається сьогодні".

Крісті Ноем виступає перед співробітниками Імміграційної та митної поліції США (ICE) Фото: Secretary Kristi Noem/X

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті у вівторок, Трамп привітав заходи щодо боротьби з нелегальними мігрантами.

"Обсяг злочинності, який у них є, і жорстокість злочинів, ці люди — жахливі люди, і якщо хтось думає, що вони коли-небудь стануть чудовими громадянами, вони помиляються. Цього не станеться... Я б із задоволенням вигнав їх із нашої країни", — сказав Трамп.

І цей план уже реалізується, оскільки у вівторок на кубинську базу прибули близько 10 "надзвичайно небезпечних злочинців-іноземців", деякі з яких, як підозрюють, пов'язані з Tren de Aragua, повідомила представниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін.

Нагадаємо, депортаційні рейси США вже вивезли нелегальних мігрантів до Гондурасу, Гватемали, Перу, Колумбії та Індії. Адміністрація Трампа сподівається розмістити на Кубі в Гуантанамо до 30 000 мігрантів. Висилка мігрантів уже спровокувала міжнародний скандал. Президент Колумбії Густаво Петро спочатку відмовився забирати депортованих зі США громадян, але передумав одразу після того, як президент США Дональд Трамп у відповідь на це обіцяв запровадити проти країни низку санкцій.