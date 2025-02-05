"Это только начало": в тюрьму в Гуантанамо США прибыли первые нелегальные мигранты (фото)

Иммиграционная и таможенная полиция США отчиталась, что за первые две недели Трампа в Белом доме депортировала 6 000 мигрантов.

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Первые нелегальные мигранты, которых арестовала Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), включая насильников и убийц, прибыли на Кубу, в печально известную тюрьму Гуантанамо. В 2021 году там содержалось всего 39 человек, но президент США Дональд Трамп дал понять, что ситуация изменится. Об этом пишет Daily Mail.

Только в понедельник ICE арестовала 715 нарушителей иммиграционного законодательства.

Арест нелегальных мигрантов в Нью-Йорке Фото: Secretary Kristi Noem/X

А высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента ICE депортировала около 6000 нелегальных иммигрантов .

За 15 дней пребывания Трампа у власти в среднем происходит около 370–400 депортаций в день.

Только 3 февраля ICE арестовала 715 человек. Из этих мигрантов 73 процента либо имели известные судимости, либо находились в ожидании суда по обвинениям, включая убийства, сексуальные преступления против несовершеннолетних и торговлю наркотиками.

А шесть членов картеля Tren de Aragua (TDA) были арестованы в понедельник в дополнение к девяти другим членам банды мигрантов. Первые рейсы мигрантов в залив Гуантанамо на Кубе, которые начались во вторник, 4 февраля, включали членов банды и других "высокоопасных" иностранцев, связанных с картелем.

На Кубу в Гуантанамо прибыли первые нелегальные мигранты-преступники Фото: Secretary Kristi Noem/X

На Кубу в Гуантанамо прибыли первые нелегальные мигранты-преступники Фото: Secretary Kristi Noem/X

"Администрация президента Трампа выполняет свое обещание арестовывать и депортировать преступных нелегальных иммигрантов. Это еще не все. Это только начало", — написал высокопоставленный чиновник Белого дома в эксклюзивном комментарии Daily Mail.

На Кубу в Гуантанамо прибыли первые нелегальные мигранты-преступники Фото: Secretary Kristi Noem/X

Теперь некоторые мигранты будут доставлены в Гуантанамо-Бей на Кубе после депортации из США. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм опубликовала фотографии депортируемых мигрантов. Фотографии были подписаны: "Гуантанамо-Бей будет содержать худших из худших. Это начинается сегодня".

Кристи Ноэм выступает перед сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Фото: Secretary Kristi Noem/X

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете во вторник, Трамп приветствовал меры по борьбе с нелегальными мигрантами.

"Объем преступности, который у них есть, и жестокость преступлений, эти люди — ужасные люди, и если кто-то думает, что они когда-нибудь станут замечательными гражданами, они ошибаются. Этого не произойдет… Я бы с удовольствием выгнал их из нашей страны ", — сказал Трамп.

И этот план уже реализуется, поскольку во вторник на кубинскую базу прибыли около 10 "чрезвычайно опасных преступников-иностранцев", некоторые из которых, как подозревают, связаны с Tren de Aragua, сообщила представитель Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин.

Напомним, депортационные рейсы США уже вывезли нелегальных мигрантов в Гондурас, Гватемалу, Перу, Колумбию и Индию. Администрация Трампа надеется разместить на Кубе в Гуантанамо до 30 000 мигрантов. Высылка мигрантов уже спровоцировала международный скандал. Президент Колумбии Густаво Петро сначала отказался забирать депортированных из США граждан, но передумал сразу после того, как президент США Дональд Трамп в ответ на это обещал ввести против страны ряд санкций.