Самая страшная тюрьма: что известно о лагере в Сальвадоре, куда Трамп отправляет нелегалов

США уже отправили сотни мигрантов в Сальвадор, где их будут содержать в тюрьме CECOT, известной своими суровыми условиями.

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В рамках своей новой политики против нелегальных мигрантов США отправили сотни мужчин, в основном из Венесуэлы, в Сальвадор, чтобы содержать их без суда в скандальной мегатюрьме CECOT. Учреждение хвалили за строгость содержания, но критиковали правозащитные организации. Депортация из США уже вызвала скандалы, так как родственники высланных мужчин утверждают, что они не являются террористами. Об этом пишет The Guardian.

Депортация мигрантов из США в Сальвадор

CECOT в переводе с испанского означает Центре борьбы с терроризмом. Тюрьма за 115 миллионов долларов была открыта в феврале 2023 года в изолированном сельском районе в 70 км к востоку от столицы Сан-Сальвадор. Президент Найиб Букеле утверждает, что это самая большая тюрьма в Латинской Америке, рассчитанная на 40 000 заключенных.

Называя себя "самым крутым диктатором в мире", Букеле в марте 2022 года объявил чрезвычайное положение, которое действует до сих пор и повлекло за собой аресты более 84 000 человек.

В их число входят предполагаемые члены сальвадорской группировки Mara Salvatrucha, также известной как MS-13, и ее конкурента Barrio 18.

Тюрьма CECOT Фото: Nayib Bukele/X

В августе 2024 года численность заключенных в CECOT составляла 14 500 человек, однако в марте 2025 года представитель правительства заявил, что эта статистика устарела. Текущая цифра не разглашается по соображениям безопасности.

Во время визита госсекретаря США Марко Рубио в феврале 2025 года президент Сальвадора Найиб Букеле предложил заключать в эту мегатюрьму преступников, депортированных из США.

Администрация Трампа депортировала 261 человека в Сальвадор 15 марта. В отношении 137 из них правительство США оправдало этот шаг в соответствии с Законом об иностранных врагах 1798 года, заявив, что мужчины были членами венесуэльской банды Tren de Aragua, но предоставив мало подробностей об их делах.

Депортация мигрантов из США в Сальвадор

Представитель США заявил, что многие из этих 137 человек не имеют судимостей в США, но все равно представляют серьезную угрозу.

Эти люди вместе с 101 венесуэльцем были отправлены в CECOT сроком на год, который может быть продлен, сказал Букеле. Правительство США заплатило Сальвадору около 6 млн долларов за прием депортированных, заявил Белый дом.

Каковы условия содержания в тюрьме CECOT

В тюрьме нет мест для отдыха на открытом воздухе, а свидания с родственниками не разрешены.

Тюрьма CECOT строилась для членов банд и террористов Фото: Nayib Bukele/X

Тюрьма состоит из восьми зданий, в каждом — по 32 огромных камеры площадью около 100 квадратных метров, в которых содержится более сотни заключенных. В каждой камере всего по две раковины и два туалета. Освещение в камерах и блоке никогда не выключается, а меню не меняется никогда. Едят заключенные руками, а одеты только в белые шорты, футболку и пластиковые шлепанцы. Голову им бреют каждые пять дней.

В докладе Межамериканской комиссии по правам человека за сентябрь 2024 года говорилось, что на заключенных в среднем приходилось 0,60 квадратных метра пространства, что ниже международных стандартов.

Почему тюрьма CECOT вызывает споры

CECOT в Сальвадоре привлекла внимание всего мира, как положительное, так и отрицательное. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич похвалила учреждение. А делегация Республиканской партии США из Палаты представителей во главе с тогдашним представителем Мэттом Гетцем посетила тюрьму месяц спустя.

Тюрьма CECOT славится своими жесточайшими условиями содержания Фото: Nayib Bukele/X

Многие организации по правам человека критиковали тюрьмы Сальвадора и особенно CECOT. Группы сообщали о предполагаемых нарушениях прав человека, таких как пытки, смерть заключенных и массовые суды.

В августе 2024 года Букеле заявил, что "члены банд проведут всю свою жизнь в тюрьме". Министр юстиции Густаво Вильяторо поклялся в 2023 году, что чиновники "позаботятся о том, чтобы никто из тех, кто попадает в CECOT, никогда не покинул его пешком".

Депортация нелегалов из США именно в CECOT вызвала скандалы. Родственники некоторых депортированных уверяют, что их родные не были преступниками и не должны содержаться вместе с террористами и преступниками. А президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил то, что он назвал "похищением" венесуэльских мигрантов, отправленных в Сальвадор. Так, среди депортированных оказался певец из Венесуэлы, который хотел получить гражданство США и парикмахер из Техаса.

Напомним, ранее власти США депортировали нелегальных мигрантов на Кубу, в тюрьму Гуантанамо.