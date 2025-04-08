Более 3 эпизодов достаточно: кого будет ловить налоговая как систематических продавцов

С 1 марта в Украине начали отслеживать нарушителей, которые неофициально занимаются онлайн-продажами. Налоговики могут обратить внимание на человека даже после четырех транзакций за год.

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Об этом народная депутат и заместительница председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в эфире телеканала "Первый".

Она пояснила, что теоретически систематическими продавцами считаются те, кто получает прибыль с продажи товаров или услуг, и таких эпизодов насчитывается более трех в год.

Однако парламентарий успокоила украинцев, что на практике на таких мелких случаях Налоговая служба не сосредотачивается. Проверка каждого нарушителя требует значительных человеческих ресурсов от налоговиков, поэтому продавцы четырех вещей в год — не представляют большого интереса для них.

"Их глобальный интерес сосредотачивается только на тех продавцах, которые торгуют через интернет-площадки и занимаются электронной торговлей в огромных объемах — это более сотни транзакций в месяц", — подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Напомним, нардеп Нина Южанина сообщала, что новые правила фискального контроля коснулись практически всех граждан. По ее словам, налоговики автоматически отслеживают все переводы на счета лиц, которые занимаются онлайн-продажами. В том числе речь идет о торговле подержанными вещами через OLX или соцсети. Такие доходы подлежат декларированию и налогообложению в целом в 23%.

В Налоговой службе заверили, что украинцам, которые продают собственные ненужные вещи через интернет-порталы, переживать не следует. Налоговики отметили, что не следят за платежами через OLX, Prom, соцсети и другие платформы, а внимание может привлечь системная продажа однородного товара.