Понад 3 епізоди достатньо: кого ловитиме податкова як систематичних продавців

З 1 березня в Україні почали відстежувати порушників, які неофіційно займають онлайн-продажами. Податківці можуть звернути увагу на людину навіть після чотирьох транзакцій за рік.

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Про це народна депутатка і заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла в ефірі телеканалу "Перший".

Вона пояснила, що теоретично систематичними продавцями вважаються ті, хто отримує прибуток з продажу товарів або послуг, і таких епізодів налічується понад три на рік.

Однак парламентарка заспокоїла українців, що на практиці на таких дрібних випадках Податкова служба не зосереджується. Перевірка кожного порушника потребує значних людських ресурсів від податківців, тому продавці чотирьох речей на рік — не становлять великого інтересу для них.

"Їхній глобальний інтерес зосереджується лише на тих продавцях, які торгують через інтернет-майданчики та займаються електронною торгівлею у величезних обсягах — це більше сотні транзакцій на місяць", — підкреслила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, нардепка Ніна Южаніна повідомляла, що нові правила фіскального контролю торкнулися практично всіх громадян. З її слів, податківці автоматично відстежують усі перекази на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами. В тому числі йдеться про торгівлю вживаними речами через OLX або соцмережі. Такі доходи підлягають декларуванню та оподаткуванню загалом у 23%.

У Податковій службі запевнили, що українцям, які продають власні непотрібні речі через інтернет-портали, перейматись не слід. Податківці наголосили, що не стежать за платежами через OLX, Prom, соцмережі та інші платформи, а увагу може привернути системний продаж однорідного товару.