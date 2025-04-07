Штрафи для продавців OLX та Prom: податкова служба розповіла, кого це стосується

Українці можуть не турбуватись щодо штрафів податкової, якщо продають особисті речі через інтернет-портали електронної комерції. Державна податкова служба заявила, що публікації медіа про такі штрафи є фейком.

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Про те, кому не загрожують штрафи податкової, а за ким стежать перевіряльники, розповіли на порталі установи.

Податківці наголосили, що не стежать за платежами через OLX, Prom, соцмережі та інші платформи, які дають можливість людям щось продати й переказують кошти на особисті рахунки людей. У ДПС запевнили, що інформація про штрафи податкової за продаж особистих речей "не відповідає дійсності".

На порталі установи пояснили, що слід пам'ятати про торгівлі на інтернет-майданчиках, щоб не отримати покарання:

якщо людина продає особисті речі, власне майно, то це не порушення і її не каратимуть відповідно до фінансового та адміністративного законодавства;

якщо людина робить системні продажі та торгує однорідним товаром, то у цьому бачать ознаки підприємницької діяльності. Оскільки ДПС посилила контроль за інтернет-продажами, то слід зареєструватись як підприємець та не ухилятись від сплати податків.

Податківці нагадали, що потрібно зробити, щоб вивести бізнес "з тіні" і уникнути штрафів:

зареєструватись як суб'єкт господарювання;

проводити розрахунки з покупцями через реєстратор розрахункових операцій (РРО) або через програмний РРО;

вчасно та у повному обсязі сплачувати податки та інші платежі,

Штрафи податкової — деталі

Зазначимо, вдень 7 квітня видання "Ненька інфо" процитувало заяву народної депутатки Ніна Южаніна щодо штрафів податкової. Нардепка заявила, що ДПС зафіксувала "десятки тисяч" порушень громадян, які щось продають та оформлюють доставку через сервіси "Нової пошти", "Укрпошти" та інше. З її слів, урядовці створили систему, яка в автоматичному режимі відстежує такі платежі. З цього вона зробила висновок, що можливі штрафи для людей, які продають особисті речі через інтернет-портали OLX, Prom та інші. Южаніна заявила, що банки автоматично створюють фіскальні чеки по усіх таких транзакціях та відправляють їх у податкові службу. У статті ішлося про те, що навіть за продаж зношених кросівок за 200 грн слід сплатити 23% податку: 18% — податок на доходи фізичних осіб та 5% — військовий збір.

Нагадуємо, в грудні 2024 року глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про 100 млн грн штрафів податкової на інтернет-магазини. Тим часом у лютому Фокус розповів, які податки слід сплатити підприємцям з 1 березня. Міністерство фінансів відповіло на питання громадян, які цікавились, чи варто очікувати підвищення податків та зборів до кінця року.