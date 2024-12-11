В Україні наклали 100 мільйонів штрафів на інтернет-магазини: Гетманцев назвав причину

У листопаді 2024 року податківці стягнули з інтернет-торгівців 50 млн грн штрафів, заявив нардеп Данило Гетманцев. Водночас, на 4 млрд грн зросли щоденні "білі" розрахунки українських підприємців.

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Державна податкова служба (ДПС) протягом року перевіряла українські інтернет-магазини щодо дотримання законодавства про реєстрацію розрахункових операцій та оформлення фіскальних чеків. За 11 місяців перевірок виявили низку порушень у підприємців та наклали штрафів на понад 100 млн грн. Про заходи та результати детінізації економіки глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев написав у Telegram-каналі.

Гетманцев пояснив, що власники інтернет-магазинів допускають порушення правил торгівлі, і виявленням цих порушень активно займаються перевіряльники з ДПС. Протягом 11 місяців 2024 року в мережі провели понад 7 тис. контрольних закупівель і за цей час наклали штрафів на суму 106,6 млн грн. Особливо велика сума стягнень — у листопаді: це 47,3 млн грн, наголосив нардеп (тобто майже половина від усіх стягнень). З врахуванням даних Гетманцева можна визначити, що з січня по жовтень щомісяця в середньому накладали штрафів на 6 млн грн.

Посадовець також назвав основні порушення в інтернет-магазинах — продаж товарів без реєстрації та невидавання покупцям фіскальних чеків. Нардеп наголосив, що держава й надалі буде наводити лад у цій сфері економічної діяльності.

Чеки інтернет-магазинів — Гетманцев про штрафи Фото: Скриншот

Голова фінансового комітету написав про детінізацію економіки після зустрічі з представниками українських бізнес-асоціацій, свідчать дописи в його Telegram. Посадовець також звернув увагу на соціальний ролик Starlight Media про сплату податків, які ідуть на допомогу ЗСУ. У дописі нардепа є дані про річні тенденції в роботі підприємців, які виводять виручку "на світло":

протягом 2024 року обсяги легальної торгівлі зросли на третину, тобто 105 млрд грн вийшли "з тіні";

щоденні обсяги розрахунків зросли на майже 4 млрд грн. У січні 2024 року цей показник був на рівні 10 млрд грн, у листопаді — 13,9 млрд, ідеться у дописі Гетманцева.

Чеки інтернет-магазинів — Гетманцев про детінізацію Фото: Скриншот

Зазначимо, 10 грудня Данило Гетманцев прокоментував ефективність двох програм державної допомоги, які в Україні реалізовуються восени та влітку 2024 року. Нардеп пояснив, що проєкт "Національний кешбек" став не надто популярним в українців і тому, ймовірно, з бюджету не витратять 3 млрд грн на виплати. Через непопулярність гроші, які все ж отримали громадяни, не зробили позитивного впливу на економіку, бо їх влилося надто мало. Інший проєкт, "Зимова єПідтримка" або "тисяча Зеленського", виявився більше популярним, заявив він. Посадовець також припустив, що уряд у майбутньому може продовжити саме цю програму, а кешбек, імовірно, ні.

Нагадуємо, раніше Гетманцев розповів громадянам про особливість запровадження військового збору, який утричі зріс з грудня 2024 року. Також політик озвучив ще одну свою ідею, яка стосується купівлі державних облігацій.