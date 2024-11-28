Закон про підвищення податків опублікований: військовий збір зросте вже завтра, — Гетманцев

За словами голови фінкомітету ВР Данила Гетманцева, військовий збір треба буде перерахувати за новою ставкою за останні 2 дні листопада. У Мінфіні ж кажуть, що зміни набудуть чинності з 1 грудня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків 28 листопада — запис про це з'явився у картці закону 11416-д на сайті Верховної Ради. Хоча прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 27 листопада заявляв, що податки "заднім числом" не підвищать і зміни запрацюють не раніше 1 грудня, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев стверджує, що закон набуде чинності з 29 листопада за військовий збір за новою ставкою 5% буде утриманий за останні два дні цього місяця. Про це він написав у своєму каналі Telegram.

Підписаний президентом "Закон про внесення змін до Податкового кодексу для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності" опублікували в газеті "Голос України" сьогодні, 28 листопада, тому він набуває чинності від завтра — 29 листопада, говорить Данило Гетманцев. За його словами, це означає, що військовий збір за останні 2 дні листопада підприємства повинні перерахувати за новою ставкою.

Голова фінансового комітету ВРУ стверджує, що військовий збір зросте вже з 29 листопада Фото: скриншот

"Зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності з 29 листопада. Отже, ВЗ за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада", — написав Гетманцев.

Він також додав, що фінансовий комітет запропонував правки, за якими для фізичних осіб-підприємців нові ставки військового збору діятимуть із 1 січня 2025 року. Проте ці правки ще має підтримати Верховна Рада наступного тижня.

Закон про підвищення податків: пояснення від Мінфіну

На сайті Міністерства фінансів України в новині про те, що Зеленський підписав закон про підвищення податків, зазначено, що ставку змінять все ж з 1 грудня 2024 року.

"Податковий закон не передбачатиме нарахування платникам військового збору "заднім числом". Зміна ставки військового збору для фізичних осіб на заробітну плату, доходи з банківських депозитів, оренди нерухомості, виграшів та інших доходів збільшується з 1,5% до 5% і набуває чинності з 1 грудня 2024 року", — повідомляють у пресслужбі міністерства.

ФОП першої, другої та четвертої групи платників єдиного податку повинні будуть сплачувати військовий збір з 1 січня 2025 року. Для них ставка становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року — тоді вона становила 8 000 грн. Тобто, на місяць ФОП сплачуватимуть 800 грн військового збору.

ФОПи третьої групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Не будуть оподатковуватися військовим збором облігації внутрішніх державних позик, включно з військовими, соціальні виплати, пенсії, стипендії. Для військовослужбовців і працівників силових структур ставка залишиться на попередньому рівні — 1,5%.

Також у міністерстві наголошують, що військовий збір діятиме тимчасово — до кінця воєнного стану в країні.

У Мінфіні пояснили, які зміни внесли до Податкового кодексу Фото: Міністерство фінансів України

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада також підписав закон "Про державний бюджет" на 2025 рік. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, як наступного року буде розподілено державні кошти.

У той самий день Володимир Зеленський підписав і проєкт змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Відповідно до підписаного закону, військові, які після самовільного залишення частини повернуться на службу до 1 січня 2025 року, збережуть свої виплати.