Закон о повышении налогов опубликован: военный сбор вырастет уже завтра, — Гетманцев

По словам главы финкомитета ВР Даниила Гетманцева, военный сбор надо будет пересчитать по новой ставке за последние 2 дня ноября. В Минфине же говорят, что изменения вступят в силу с 1 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов 28 ноября — запись об этом появилась в карточке закона 11416-д на сайте Верховной Рады. Хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 ноября заявлял, что налоги "задним числом" не повысят и изменения заработают не раньше 1 декабря, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев утверждает, что закон вступит в силу с 29 ноября и военный сбор по новой ставке 5% будет удержан за последние два дня этого месяца. Об этом он написал в своем канале Telegram.

Подписанный президентом "Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для финансирования Сил обороны и обеспечения финансовой стабильности" опубликовали в газете "Голос Украины" сегодня, 28 ноября, поэтому он вступает в силу с завтрашнего дня — 29 ноября, говорит Даниил Гетманцев. По его словам, это означает, что военный сбор за последние 2 дня ноября предприятия должны перечислить по новой ставке.

Глава финансового комитета ВРУ утверждает, что военный сбор вырастет уже с 29 ноября Фото: скриншот

"Учитывая срок публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, ВС по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября", — написал Гетманцев.

Он также добавил, что финансовый комитет предложил правки, по которым для физических лиц-предпринимателей новые ставки военного сбора будут действовать с 1 января 2025 года. Однако эти правки еще должна поддержать Верховная Рада на следующей неделе.

Закон о повышении налогов: пояснения от Минфина

На сайте Министерства финансов Украины в новости о том, что Зеленский подписал закон о повышении налогов, указано, что ставку изменят все же с 1 декабря 2024 года.

"Налоговый закон не будет предусматривать начисление плательщикам военного сбора "задним числом". Изменение ставки военного сбора для физических лиц на заработную плату, доходы с банковских депозитов, аренды недвижимости, выигрышей и других доходов увеличивается с 1,5% до 5% и вступает в силу с 1 декабря 2024 года", — сообщают в пресс-службе министерства.

ФЛП первой, второй и четвертой группы плательщиков единого налога должны будут платить военный сбор с 1 января 2025 года. Для них ставка составит 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года — тогда она составляла 8 000 грн. То есть, в месяц ФЛП будут платить 800 грн военного сбора.

ФЛП третьей группы будут платить военный сбор в размере 1% от оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Не будут облагаться военным сбором облигации внутренних государственных займов, включая военные, социальные выплаты, пенсии, стипендии. Для военнослужащих и работников силовых структур ставка останется на прежнем уровне — 1,5%.

Также в министерстве отмечают, что военный сбор будет действовать временно — до конца военного положения в стране.

В Минфине объяснили, какие изменения внесли в Налоговый кодекс Фото: Министерство финансов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября также подписал закон "О государственном бюджете" на 2025 год. Премьер Денис Шмыгаль пояснил, каким образом в следующем году будут распределены государственные средства.

В тот же день Владимир Зеленский подписал и проект изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно подписанному закону у военные, которые после самовольного оставления части вернутся на службу до 1 января 2025 года, сохранят свои выплаты.