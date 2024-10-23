Когда вырастут налоги в Украине и что нового предлагают для ФОПов уже в 2024 году? Фокус выяснил, что именно предусматривает новый закон об историческом увеличении налогов.

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В закон о повышении налогов 11416-д, который предусматривает существенные изменения для физических лиц-предпринимателей, решили добавить поправку относительно отдельных правил уплаты ВС для ФЛП. Об этом сообщила народный депутат и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своем телеграмм-канале. Фокус уже разбирал изменения, которые предусматривает закон об историческом повышении налогов в материале "Новые налоги для украинцев. Сколько теперь придется платить бизнесу и гражданам". По мнению экспертов, в частности старшего экономиста CASE Ukraine Владимира Дубровского, повышение налогов фактически будет означать снижение доходов граждан.

В Украине вырастут налоги — что нового предлагают для ФЛП уже в 2024 году

Что хотят добавить в закон о повышении налогов

Поэтому, по словам Южаниной, во время рабочей группы при Комитете по налоговой политике рассматривались нормы законопроекта №9319, было решено добавить нюансы соблюдения требований для вновь созданных резидентов "Дія.Сіті".

Закон о повышении налогов №11416-д предусматривает существенные изменения для ФЛП Фото: pexels.com

В частности, к вновь созданным резидентам в течение первого года их деятельности не будет применяться требование к минимальному количеству наемных лиц (сейчас их должно быть 9 человек) при зарплате более 1200 евро.

Во время рабочей группы при Комитете по налоговой политике рассматривались нормы законопроекта №9319 было решено добавить нюансы соблюдения требований для вновь созданных резидентов "Дія.Сіті"

Также добавить к законопроекту, который должен подписать президент, хотят поправку №988, согласно которой планируют решить следующие вопросы:

льготы для ФЛП по неуплате ВС во время пребывания на больничном или в отпуске;

льготы по неуплате ВС, если ФЛП зарегистрирован на временно оккупированных территориях или на территориях боевых действий;

отсрочки по уплате ВС за первый месяц, в котором закон вступил в силу, и неприменение штрафов за неуплату ВС за октябрь;

неприменение ставки 5% по доходам, которые подлежат годовому декларированию по результатам 2024 года;

отмена обязанности уплаты ВС, если ФЛП прекратил свою предпринимательскую деятельность в период с 1 октября до вступления в силу закона;

возможности зачисления ВС при расчете МПЗ для плательщиков ЕН, для которых вводится ВС;

освобождение от уплаты ВС электронных резидентов (е-резидентов).

В дополнение к этому перечню во время рабочей группы было поддержано предложение Южаниной об освобождении от уплаты военного сбора ФЛП 1, 2 и 4 групп, которые сейчас мобилизованы в ВСУ.

Повышение налогов по закону №11416-д означает снижение доходов украинцев Фото: pexels.com

Повышение налогов означает снижение доходов украинцев

Старший экономист CASE Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский, который считает, что повышение налогов фактически будет означать снижение доходов граждан.

"Фактически это означает повышение налогов на доходы граждан, то есть их снижение — того, что работники получают на руки "чистыми", а у предпринимателей остается "на себя". Снижение, прямо скажем, не супер критическое, но все же..." — сказал экономист.

Дубровский отмечает: кроме повышения налоговой нагрузки на граждан, которое должно быть временным, нужно получить результаты от реформ Бюро экономической безопасности Украины, таможни и налоговой. Именно это должно повлиять на доходную часть государственной казны.

Налоговые поступления в государственный бюджет в августе 2024 года составили 149,4 млрд грн, и они выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

"Эти реформы могут существенно подвинуть "теневой" рынок и принести в бюджет сотни миллиардов, никак не затрагивая законопослушных граждан, и даже наоборот — устраняя нечестную конкуренцию "белому" бизнесу. Когда это произойдет, нужно не забыть добиться отмены любых надбавок, а, возможно, и снижения ставок налогов, прежде всего — налогов и сборов на зарплаты", — отметил Дубровский.

Между тем, как свидетельствует исследование ЦЭС, налоговые поступления в государственный бюджет в августе 2024 года составили 149,4 млрд грн, и они выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Рост произошел за счет налога на прибыль предприятий (прежде всего налогообложения банков по ставке 25%), НДФЛ (передача "военного" НДФЛ из местных бюджетов) и акцизов (лучшее администрирование). С принятием законопроекта №11416-д о налоговых изменениях правительство должно рассчитывать на дополнительные 58 млрд грн в 2024 году и плюс 137 млрд — в госбюджет 2025 года.