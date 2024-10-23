Коли зростуть податки в Україні і що нового пропонують для ФОПів вже 2024 року? Фокус з'ясував, що саме передбачає новий закон про історичне збільшення податків.

Related video

До закону про підвищення податків 11416-д, який передбачає істотні зміни для фізичних осіб-підприємців, вирішили додати поправку щодо окремих правил сплати ВЗ для ФОПів. Про це повідомила народна депутатка та членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у своєму Телеграм-каналі. Фокус вже розбирав зміни, які передбачає закон про історичне підвищення податків у матеріалі "Нові податки для українців. Скільки тепер доведеться сплачувати бізнесу і громадянам". На думку експертів, зокрема старшого економіста CASE Ukraine Володимира Дубровського, підвищення податків фактично означатиме зниження доходів громадян.

В Україні зростуть податки — що нового пропонують для ФОПів вже 2024 року

Що хочуть додати до закону про підвищення податків

Тож, за словами Южаніної, під час робочої групи при Комітеті з податкової політики розглядалися норми законопроєкту №9319, було вирішено додати нюанси дотримання вимог для новостворених резидентів "Дія. Сіті".

Закон про підвищення податків №11416-д передбачає істотні зміни для ФОП Фото: pexels.com

Зокрема, до новостворених резидентів протягом першого року їхньої діяльності не застосовуватиметься вимога до мінімальної кількості найманих осіб (зараз їх має бути 9 осіб) за зарплати понад 1200 євро.

Під час робочої групи при Комітеті з податкової політики розглядалися норми законопроєкту №9319, було вирішено додати нюанси дотримання вимог для новостворених резидентів "Дія. Сіті"

Також додати до законопроєкту, який має підписати президент, хочуть поправку №988, згідно з якою планують вирішити наступні питання:

пільги для ФОПів щодо несплати ВЗ під час перебування на лікарняному або у відпустці;

пільги щодо несплати ВЗ, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій;

відстрочка щодо сплати ВЗ за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату ВЗ за жовтень;

незастосування ставки 5% за доходами, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року;

скасування обов’язку сплати ВЗ, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність у період з 1 жовтня до набрання чинності законом;

можливості зарахування ВЗ під час обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких запроваджується ВЗ;

звільнення від сплати ВЗ електронних резидентів (е-резидентів).

На додаток до цього переліку під час робочої групи було підтримано пропозицію Южаніної щодо звільнення від сплати військового збору ФОПів 1, 2 та 4 груп, які зараз мобілізовані до ЗСУ.

Підвищення податків за законом №11416-д означає зниження доходів українців Фото: pexels.com

Підвищення податків означає зниження доходів українців

Старший економіст CASE Ukraine, фахівець Економічної експертної платформи Володимир Дубровський вважає, що підвищення податків фактично означатиме зниження доходів громадян.

"Фактично це означає підвищення податків на доходи громадян, тобто їхнє зниження — того, що працівники отримують на руки "чистими", а у підприємців залишається "на себе". Зниження, прямо скажемо, не супер критичне, але все ж… " — сказав економіст.

Дубровський наголошує: окрім підвищення податкового навантаження на громадян, яке має бути тимчасовим, потрібно отримати результати від реформ Бюро економічної безпеки України, митниці та податкової. Саме це має вплинути на дохідну частину державної казни.

Податкові надходження до державного бюджету в серпні 2024 року становили 149,4 млрд грн, і вони зросли на 28%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року

"Ці реформи можуть істотно посунути "тіньовий" ринок і принести в бюджет сотні мільярдів, ніяк не зачіпаючи законослухняних громадян, і навіть навпаки — усуваючи нечесну конкуренцію "білому" бізнесу. Коли це станеться, потрібно не забути домогтися скасування будь-яких надбавок, а, можливо, і зниження ставок податків, насамперед — податків і зборів на зарплати", — зазначив Дубровський.

Тим часом, як свідчить дослідження ЦЕС, податкові надходження до державного бюджету в серпні 2024 року становили 149,4 млрд грн, і вони зросли на 28%, як порівняти з аналогічним періодом минулого. Зростання відбулось за кошт податку на прибуток підприємств (передусім оподаткування банків за ставкою 25%), ПДФО (передавання "військового" ПДФО з місцевих бюджетів) та акцизів (краще адміністрування). Із ухваленням законопроєкту №11416-д про податкові зміни уряд має розраховувати на додаткові 58 млрд грн у 2024 році та плюс 137 млрд — до держбюджету 2025 року.