Штрафи за РРО: кого звільнять від відповідальності за невикористання реєстратора
Для частини підприємців скасовують штрафи за порушення, які вони вчинять до осені 2023 року. Водночас є певні сфери діяльності, де штрафи залишили.
Із 1 серпня вступив у дію закон щодо РРО/ПРРО, який звільнив деяких підприємців від сплати штрафів за порушення у сфері розрахункових операцій. Про те, кого каратимуть і не каратимуть та які штрафи платитимуть порушники, ідеться в дописі пресслужби Державної податкової служби.
Пресслужба розповіла про деталі Закону України №3219 від 30 червня 2023 року, який вносить зміни до Податкового кодексу й низки інших законів. У законі вказано, що всі підприємці з 1 серпня повинні обов'язково використовувати РРО/ПРРО під час проведення розрахунків із клієнтами. За порушення накладаються штрафи — втім, їх нараховують із певними особливостями.
Штрафи за РРО до 1 жовтня: кого не каратимуть
За порушення в проведенні розрахунків не каратимуть, якщо вони відбувалися з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, ідеться в тексті закону. Перелічується, яких саме галузей підприємництва це стосується (згідно із Законом №265):
- сфера торгівлі,
- громадське харчування;
- послуги.
Штрафи за РРО після 1 жовтня: кого звільняють від відповідальності
Деякі категорії суб'єктів господарювання (СГ) не каратимуть після 1 жовтня (крім торгівлі підакцизними товарами) — перелічено умови, за яких це можливо:
- на тимчасово окупованих територіях — відповідальність відновлюється після дати звільнення;
- на території активних бойових дій — після дати завершення бойових дій;
- на території можливих боїв — після дати припинення можливості боїв.
Зміна статусу територій — окупований, із бойовими діями, із можливими бойовими діями — та межі цих територій встановлює Мінреінтеграції. Зокрема, востаннє Перелік територій оновився 11 липня 2023 року (станом на дату публікації статті).
Штрафи за РРО: кого каратимуть і до 1 жовтня, і після 1 жовтня
У законі вказують сфери діяльності, у яких не скасовують покарання за порушення правил використання РРО/ПРРО:
- продаж підакцизних товарів,
- купівля/продаж валюти,
- організація та проведення азартних ігор.
Який розмір штрафів за РРО
Розмір штрафу залежить від того, уперше вчинене порушення чи повторно. Водночас їх нараховуватимуть із 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року й до завершення воєнного стану, наголосила пресслужба.
ФОП, які є платниками єдиного податку та не платять податок на додану вартість, будуть покарані за такі порушення:
- вказування неповної вартості товару;
- невикористання РРО/ПРРО;
- невидача розрахункового документа (або не вказування в розрахунковій книзі).
Розмір штрафів за порушення у сфері розрахунків:
- 25% вартості товару — в разі першого порушення;
- 50% — у разі повторного порушення.
Нагадуємо, в Україні планують провести перевірку громадян, які отримують пенсії. За результатами верифікації в деяких випадках скасують виплати.
Також перевірятимуть ВПО — про це попередили в Мінреінтеграції. Зокрема, з 1 вересня почнуть аналізувати майновий стан переселенців, щоб виявити тих, кому не потрібна фінансова допомога від держави.