"Тисячу Зеленського" продовжать: Гетманцев про реалізацію проєктів допомоги (відео)

Проєкт "Національний кешбек" виявився не таким популярним, як очікувалось, заявив нардеп Данило Гетманцев. Політик пояснив, як програма виплат вплинула на економіку.

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Українці більш активно звертаються за виплатами проєкту "Зимова єПідтримка", ніж по "Національному кешбеку". Кошти, виділені з бюджету на "кешбек", навряд чи витратять повністю. За два місяці втілення менш популярний проєкт не вплив суттєво на українську економіку, яку він мав би, згідно з задумом, стимулювати. Про хід обох державних проєктів і про можливість пролонгації нардеп та голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю "Новини.Live".

Національний кешбек і Зимова єПідтримка - коментар Гетманцева див. з 18:37

Гетманцев пояснив, що у "змаганні" державних проєктів з видачі грошей більш популярною серед громадян виявилась програма "Зимова єПідтримка". З його слів, у зв'язку з цим кошти, виділені на "Національний кешбек" не повністю витратять — тобто, розійдуться не всі 3 млрд грн. З іншого боку, успіх "тисячі Зеленського" показує, що, ймовірно, "вона буде продовжена", сказав він.

"Люди власне визначились самі. Залученість людей в програму "зимової тисячі" є вищою за три дні, ніж кешбеку за два місяці", — заявив Гетманцев.

Посадовець також нагадав, що ініціатором "Національного кешбеку" було Міністерство економіки: за ходом проєкту ще поспостерігають і потім Кабмін вирішить, що робити далі. Оскільки по цій програмі виплатили не надто помітні кошти, тому це "не дає можливості говорити про який-небудь вплив на економіку", зауважив нардеп.

Ще одна тема, якої торкнувся політик, — військовий збір, який зріс з 1,5% до 5%. Він назвав збір одним з податків, які дозоляють швидко зібрати гроші на армію. З його слів, протягом 11 місяців 2024 року вдалось зібрати 40 млрд грн. При цьому після зростання лише протягом одного місяця в бюджет надійде 9 млрд грн (понад чверть від попередньої суми), пролунало на відео.

"Якщо говорити про ефективність або неефективність, то дійсно, достатньо ефективний податок, який може бути використаний нами як джерело для поповнення бюджету", — підсумував нардеп.

Національний кешбек і Зимова єПідтримка — деталі проєктів

Зазначимо, український уряд восени та взимку 2024 року почав втілювати дві програми підтримки громадян. Перша програма називається "Національний кешбек": по ній людям вертали 10% вартості покупок товарів та послуг вітчизняних виробників. Друга програма — "Зимова єПідтримка" або "тисяча Зеленського". "Зимові" гроші може отримати будь-хто, хто має картку для "Нацкешбеку" та подав заявку через застосунок "Дія" чи за допомогою "Укрпошти".

Тим часом у ЗМІ розповіли про закриття карти "кешбеку", відкритої у одному з 11 банків, які долучились до програми. Спосіб розірвання угоди відрізняється залежно від банківської установи. Однак є спільні кроки: спершу подається заявка (різним способом), потім банк проводить необхідну процедуру.

Нагадуємо, заявки на "тисячу Зеленського" почали подаватись 1 грудня, а вже 10 грудня Фокус писав про перших українців, які отримали виплати.