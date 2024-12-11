"Тысячу Зеленского" продолжат: Гетманцев о реализации проектов помощи (видео)

Проект "Национальный кэшбек" оказался не таким популярным, как ожидалось, заявил нардеп Даниил Гетманцев. Политик объяснил, как программа выплат повлияла на экономику.

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Украинцы более активно обращаются за выплатами проекта "Зимняя еПоддержка", чем по "Национальному кэшбэку". Средства, выделенные из бюджета на "кэшбек", вряд ли потратят полностью. За два месяца воплощения менее популярный проект не повлиял существенно на украинскую экономику, которую он должен был бы, согласно замыслу, стимулировать. О ходе обоих государственных проектов и о возможности пролонгации нардеп и глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Новости.Live".

Национальный кэшбэк и Зимняя еПоддержка — комментарий Гетманцева см. с 18:37

Гетманцев пояснил, что в "соревновании" государственных проектов по выдаче денег более популярной среди граждан оказалась программа "Зимняя еПоддержка". По его словам, в связи с этим средства, выделенные на "Национальный кэшбек" не полностью потратят — то есть, разойдутся не все 3 млрд грн. С другой стороны, успех "тысячи Зеленского" показывает, что, вероятно, "она будет продолжена", сказал он.

"Люди собственно определились сами. Вовлеченность людей в программу "зимней тысячи" выше за три дня, чем кэшбек за два месяца", — заявил Гетманцев.

Чиновник также напомнил, что инициатором "Национального кэшбека" было Министерство экономики: за ходом проекта еще понаблюдают и потом Кабмин решит, что делать дальше. Поскольку по этой программе выплатили не слишком заметные суммы, то это "не дает возможности говорить о каком-либо влиянии на экономику", отметил нардеп.

Еще одна тема, которую затронул политик, — военный сбор, выросший с 1,5% до 5%. Он назвал сбор одним из налогов, которые позволяют быстро собрать деньги на армию. По его словам, в течение 11 месяцев 2024 года удалось собрать 40 млрд грн. При этом после роста только в течение одного месяца в бюджет поступит 9 млрд грн (более четверти от предыдущей суммы), прозвучало на видео.

"Если говорить об эффективности или неэффективности, то действительно, достаточно эффективный налог, который может быть использован нами как источник для пополнения бюджета", — подытожил нардеп.

Национальный кэшбэк и Зимняя еПоддержка — детали проектов

Отметим, украинское правительство осенью и зимой 2024 года начало воплощать две программы поддержки граждан. Первая программа называется "Национальный кэшбек": по ней возвращали 10% стоимости покупок товаров и услуг отечественных производителей. Вторая программа — "Зимняя еПоддержка" или "тысяча Зеленского". "Зимние" деньги может получить любой, кто имеет карточку для "Нацкешбека" и подал заявку через приложение "Дія" или с помощью "Укрпошти".

Между тем в СМИ рассказали о закрытии карты "кэшбек", открытой в одном из 11 банков, которые присоединились к программе. Способ расторжения соглашения отличается в зависимости от банковского учреждения. Однако есть общие шаги: сначала подается заявка (разным способом), затем банк проводит необходимую процедуру.

Напоминаем, заявки на "тысячу Зеленского" начали подаваться 1 декабря, а уже 10 декабря Фокус писал о первых украинцах, которые получили выплаты.