Украинцам выплатили первые "тысячи Зеленского" (фото)

Потратить полученные деньги можно лишь на тот перечень услуг, который определен правительством.

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Во вторник, 10 декабря, украинцам на банковские счета поступили первые "тысячи Зеленского". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Украинцы получили первые "тысячи Зеленского"

Таким образом, карты "Національного кешбеку", которые украинцы оформили в "Дії", пополнились.

Важно отметить, с момента запуска программы зимняя "єПідтримка" 1 декабря украинцы подали уже более 6 миллионов заявок. И они продолжают поступать дальше.

Данные средства можно будет использовать до конца 2025 года, в частности, на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же задонатить на ВСУ.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать механизм получения "Тысячи Зеленского". Помощь будет начисляться на специальный счет, при этом некоторые граждане могут ее получить не через "Дію", а через "Укрпошту". В их числе — пенсионеры, лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане, получающие социальную помощь, в том числе и в прифронтовой зоне.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Національний кешбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".