Українцям виплатили перші "тисячі Зеленського" (фото)

Витратити отримані гроші можна лише на той перелік послуг, який визначено урядом.

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У вівторок, 10 грудня, українцям на банківські рахунки надійшли перші "тисячі Зеленського". Про це повідомляє кореспондент Фокуса.

Українці отримали перші "тисячі Зеленського"

Отже, картки "Національного кешбеку", які українці оформили в "Дії", поповнилися.

Важливо зазначити, з моменту запуску програми зимова "єПідтримка" 1 грудня українці подали вже понад 6 мільйонів заявок. І вони продовжують надходити далі.

Ці кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.

Раніше ми повідомляли про те, як працюватиме механізм отримання "Тисячі Зеленського". Допомога нараховуватиметься на спеціальний рахунок, водночас деякі громадяни можуть її отримати не через "Дію", а через "Укрпошту". Серед них — пенсіонери, особи з інвалідністю I і II групи, а також громадяни, які отримують соціальну допомогу, зокрема й у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію".