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Економіка

Українцям виплатили перші "тисячі Зеленського" (фото)

гроші
Українцям виплатили перші "тисячі Зеленського"

Витратити отримані гроші можна лише на той перелік послуг, який визначено урядом.

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У вівторок, 10 грудня, українцям на банківські рахунки надійшли перші "тисячі Зеленського". Про це повідомляє кореспондент Фокуса.

Українці отримали перші "тисячі Зеленського" Fullscreen
Українці отримали перші "тисячі Зеленського"

Отже, картки "Національного кешбеку", які українці оформили в "Дії", поповнилися.

Важливо зазначити, з моменту запуску програми зимова "єПідтримка" 1 грудня українці подали вже понад 6 мільйонів заявок. І вони продовжують надходити далі.

Ці кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.

Раніше ми повідомляли про те, як працюватиме механізм отримання "Тисячі Зеленського". Допомога нараховуватиметься на спеціальний рахунок, водночас деякі громадяни можуть її отримати не через "Дію", а через "Укрпошту". Серед них — пенсіонери, особи з інвалідністю I і II групи, а також громадяни, які отримують соціальну допомогу, зокрема й у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію".