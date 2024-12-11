В Украине наложили 100 миллионов штрафов на интернет-магазины: Гетманцев назвал причину

В ноябре 2024 года налоговики взыскали с интернет-торговцев 50 млн грн штрафов, заявил нардеп Даниил Гетманцев. Вместе с тем, на 4 млрд грн выросли ежедневные "белые" расчеты украинских предпринимателей.

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Государственная налоговая служба (ГНС) в течение года проверяла украинские интернет-магазины на предмет соблюдения законодательства о регистрации расчетных операций и оформления фискальных чеков. За 11 месяцев проверок выявили ряд нарушений у предпринимателей и наложили штрафов на более 100 млн грн. О мерах и результатах детенизации экономики глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев написал в Telegram-канале.

Гетманцев пояснил, что владельцы интернет-магазинов допускают нарушения правил торговли, и выявлением этих нарушений активно занимаются проверяющие из ГНС. В течение 11 месяцев 2024 года в сети провели более 7 тыс. контрольных закупок и за это время наложили штрафов на сумму 106,6 млн грн. Особенно большая сумма взысканий — в ноябре: это 47,3 млн грн, отметил нардеп (то есть почти половина от всех взысканий). С учетом данных Гетманцева можно определить, что с января по октябрь ежемесячно в среднем накладывали штрафов на 6 млн грн.

Чиновник также назвал основные нарушения в интернет-магазинах — продажа товаров без регистрации и невыдача покупателям фискальных чеков. Нардеп подчеркнул, что государство и дальше будет наводить порядок в этой сфере экономической деятельности.

Чеки интернет-магазинов — Гетманцев о штрафах Фото: Скриншот

Глава финансового комитета написал о детенизации экономики после встречи с представителями украинских бизнес-ассоциаций, свидетельствуют сообщения в его Telegram. Чиновник также обратил внимание на социальный ролик Starlight Media об уплате налогов, которые идут на помощь ВСУ. В заметке нардепа есть данные о годовых тенденциях в работе предпринимателей, которые выводят выручку "на свет":

в течение 2024 года объемы легальной торговли выросли на треть, то есть 105 млрд грн. вышли "из тени";

ежедневные объемы расчетов выросли почти на 4 млрд грн. В январе 2024 года этот показатель был на уровне 10 млрд грн, в ноябре — 13,9 млрд, говорится в заметке Гетманцева.

Чеки интернет-магазинов — Гетманцев о детенизации Фото: Скриншот

Отметим, 10 декабря Даниил Гетманцев прокомментировал эффективность двух программ государственной помощи, которые в Украине реализуются осенью и летом 2024 года. Нардеп пояснил, что проект "Національний кешбек" стал не слишком популярным у украинцев и поэтому, вероятно, из бюджета не потратят 3 млрд грн на выплаты. Из-за непопулярности деньги, которые все же получили граждане, не оказали положительного влияния на экономику, потому что их влилось слишком мало. Другой проект, "Зимова єПідтримка" или "тысяча Зеленского", оказался более популярным, заявил он. Чиновник также предположил, что правительство в будущем может продолжить именно эту программу, а кэшбек, вероятно, нет.

Напоминаем, ранее Гетманцев рассказал гражданам об особенностях введения военного сбора, который втрое вырос с декабря 2024 года. Также политик озвучил еще одну свою идею, которая касается покупки государственных облигаций.