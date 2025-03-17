Чи буде підвищення податків для ФОПів в Україні: відповідь Мінфіну

Наразі немає передумов для підвищення податків для підприємців в Україні.

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Міністерство фінансів України заявило, що інформація, поширювана анонімними Telegram-каналами про нібито заплановане підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП), не відповідає дійсності. У відомстві підкреслили, що такі повідомлення мають маніпулятивний характер. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Законодавчі зміни, що стосуються спрощеної системи оподаткування, почнуть розглядатися лише після виконання певних передумов. Зокрема, це стосується забезпечення безпеки використання даних та доступу до інформації про обіг коштів платників податків на їхніх банківських рахунках. Ці заходи мають бути виконані в повному обсязі, і лише наступного року після цього розпочнеться розробка реформи.

"Процес відбуватиметься відкрито, із залученням громадськості, бізнесу, представників влади та міжнародних партнерів. Після обговорення можливі законодавчі зміни будуть винесені на розгляд Верховної Ради України", — ідеться в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.