Будет ли повышение налогов для ФЛП в Украине: ответ Минфина

В настоящее время нет предпосылок для повышения налогов для предпринимателей в Украине.

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Министерство финансов Украины заявило, что информация, распространяемая анонимными Telegram-каналами о якобы запланированном повышении налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения носят манипулятивный характер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Законодательные изменения, касающиеся упрощенной системы налогообложения, начнут рассматриваться только после выполнения определенных предпосылок. В частности, это касается обеспечения безопасности использования данных и доступа к информации об обращении средств налогоплательщиков на их банковских счетах. Эти меры должны быть выполнены в полном объеме, и только в следующем году после этого начнется разработка реформы.

"Процесс будет проходить открыто, с привлечением общественности, бизнеса, представителей власти и международных партнеров. После обсуждения возможные законодательные изменения будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.