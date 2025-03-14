Времени осталось мало: что нужно сделать ФЛП до 17 марта

17 марта является крайней датой для избрания упрощенной системы налогообложения.

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Физическим лицам-предпринимателям осталось всего несколько дней для подачи заявления о смене группы единого налога. Перейти на другую группу ЕН можно только раз в год, начиная с нового квартала. Если не подать заявку до 17 марта, придется ждать окончания второго квартала, и изменения вступят в силу только в июле. Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Сумской области.

В некоторых случаях требуется смена группы единого налога при сохранении упрощенной системы. Закон допускает такой переход только раз в год, а заявление необходимо подать до установленного срока в текущем квартале. Чтобы перейти в другую группу, следует обратиться в Государственную налоговую службу не позднее 17 марта – тогда изменения вступят в силу с 1 апреля. Переход осуществляется в таких случаях:

ФЛП планирует сменить деятельность;

приближается превышение годового лимита дохода;

есть желание уменьшить налоговую нагрузку, если это предусмотрено условиями выбранной группы;

найм сотрудников, численность которых превышает разрешенную;

желание работать с контрагентами, что доступно только представителям 2 и 3 групп;

ФЛП планирует стать плательщиком налога на добавленную стоимость (возможно на 3 группе).

Поэтому причин, почему предпринимателям может понадобиться переход на другую группу единого налога, довольно много. Независимо от основания, заявление подается разными способами. Удобнее всего это сделать в Электронном кабинете плательщика. Также можно лично прийти в территориальное отделение ГНС или воспользоваться услугами почты.

Кстати, 17 марта является крайней датой для избрания упрощенной системы налогообложения. Если ФЛП находится на общей системе, но нуждается в изменениях, то может обратиться в контролирующий орган так же, как в случае с переходом на другую группу.

Налоговики рассматривают заявку в течение двух рабочих дней, после чего регистрируют субъекта плательщиком единого налога или отказывают в переходе, озвучивая причину такого решения.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.