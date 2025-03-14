Часу залишилося обмаль: що потрібно зробити ФОПам до 17 березня

17 березня є крайньою датою для обрання спрощеної системи оподаткування.

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Фізичним особам-підприємцям залишилося всього кілька днів для подання заяви про зміну групи єдиного податку. Перейти на іншу групу ЄП можна тільки раз на рік, починаючи з нового кварталу. Якщо не подати заявку до 17 березня, доведеться чекати закінчення другого кварталу, і зміни наберуть чинності тільки в липні. Про це розповіли фахівці Головного управління ДПС у Сумській області.

У деяких випадках потрібна зміна групи єдиного податку при збереженні спрощеної системи. Закон допускає такий перехід тільки раз на рік, а заяву необхідно подати до встановленого терміну в поточному кварталі. Щоб перейти в іншу групу, слід звернутися до Державної податкової служби не пізніше 17 березня — тоді зміни набудуть чинності з 1 квітня. Перехід здійснюється в таких випадках:

ФОП планує змінити діяльність;

наближається перевищення річного ліміту доходу;

є бажання зменшити податкове навантаження, якщо це передбачено умовами обраної групи;

найм співробітників, чисельність яких перевищує дозволену;

бажання працювати з контрагентами, що доступно тільки представникам 2 і 3 груп;

ФОП планує стати платником податку на додану вартість (можливо на 3 групі).

Тому причин, чому підприємцям може знадобитися перехід на іншу групу єдиного податку, досить багато. Незалежно від підстави, заява подається різними способами. Найзручніше це зробити в Електронному кабінеті платника. Також можна особисто прийти до територіального відділення ДПС або скористатися послугами пошти.

До речі, 17 березня є крайньою датою для обрання спрощеної системи оподаткування. Якщо ФОП перебуває на загальній системі, але потребує змін, то може звернутися до контролюючого органу так само, як у випадку з переходом на іншу групу.

Податківці розглядають заявку протягом двох робочих днів, після чого реєструють суб'єкта платником єдиного податку або відмовляють у переході, озвучуючи причину такого рішення.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.