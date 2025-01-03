В Україні масово перевірять бізнес і ФОП: кого можуть оштрафувати на 17 тис. грн

Найбільшу увагу податкової приверне оптова торгівля — кожна п'ята перевірка (20,7%) буде в цьому секторі.

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У 2025 році в Україні планується масштабна перевірка бізнесу та фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомили аналітики Опендатабот.

Згідно з планами податкової служби, у 2025 році заплановано провести 4700 перевірок бізнесу. Найбільшу увагу буде приділено трьом регіонам: Києву, Одеській та Дніпропетровській областям. Для компаній важливо заздалегідь переконатися в прозорості своєї фінансової звітності, щоб уникнути проблем під час перевірок. У середньому податкова інспекція планує перевіряти близько 400 компаній щомісяця, з піком активності в жовтні.

Розподіл запланованих перевірок виглядає наступним чином:

3325 перевірок (69,5%) торкнуться юридичних осіб;

1028 перевірок (21,5%) припаде на ФОПів;

Щодо 266 бізнесів проведуть перевірки з акцентом на сплату ПДФО, військового збору та ЄСВ;

167 перевірок намічено для фінансових установ і нерезидентів.

В Україні масово перевірять бізнес і ФОПів

При цьому податкова служба зосередить увагу на компаніях із трьох основних регіонів:

Київ — 18% від загальної кількості перевірок;

Одеська область — 12%;

Дніпропетровська область — 10%.

В Україні масово перевірять бізнес і ФОПів

Інші регіони також підлягають перевіркам, але з меншою інтенсивністю. За галузями економіки перевірки розподіляться таким чином:

найбільшу увагу податкової приверне оптова торгівля — кожна п'ята перевірка (20,7%) буде в цьому секторі;

на другому місці агропромисловий комплекс — 15,1% усіх перевірок стосуватиметься підприємств у сфері сільського господарства та полювання;

виробники продуктів харчування також потраплять під пильну увагу — на їхню частку припаде 6,2% перевірок.

Щоб мінімізувати ризики під час перевірок, експерти рекомендують дотримуватися кількох пунктів:

перевірити коректність ведення бухгалтерії та своєчасність сплати податків;

приділити увагу правильному оформленню документів, особливо щодо сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ;

забезпечити доступність необхідної інформації для перевіряючих.

Податкові органи попередили, що підприємців, які не виконають вимоги та не забезпечать можливість безготівкової оплати, притягуватимуть до адміністративної відповідальності відповідно до статті 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка передбачає штрафи:

у разі першого порушення — у розмірі від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн;

у разі повторного порушення за рік — у розмірі від 8,5 тис. до 17 тис. грн.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджуються військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.