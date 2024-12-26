В Україні відбудуться масові податкові перевірки: кого можуть оштрафувати на 17 тис. грн із 1 січня

Податківці попередили, що тих підприємців, які проігнорують вимоги і не забезпечать можливість здійснення безготівкових оплат, органи ДПС притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

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З 1 січня 2025 року українські підприємці можуть зіткнутися зі штрафами до 17 тисяч гривень. Зміни стосуються правил використання платіжних терміналів. Про це повідомляє портал Ligazakon.

Ідеться про правила постанови Кабміну №894 від 29 липня 2022 року, що встановлює строки, до яких продавці зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків (включно з використанням електронних платіжних засобів, застосунків або пристроїв) для оплати товарів і послуг.

Згідно з ним, торговці, які працюють у населених пунктах, де чисельність населення менша від п'ять тисяч осіб, повинні з 1 січня наступного року надати можливість здійснювати безготівкові розрахунки за продані товари або надані послуги, включно з тими, реалізація яких відбувається дистанційно, зокрема з використанням:

електронних платіжних засобів;

платіжних додатків;

платіжних пристроїв.

Однак вимога не стосується фізосіб-підприємців — платників єдиного податку I групи, торговців:

які здійснюють торгівлю з використанням торговельних автоматів;

які здійснюють виїзну торгівлю;

які продають власноруч вирощену або вигодовану продукцію.

Правила не поширюватимуться на торговців, які працюють на територіях громад, що перебувають у зонах бойових дій, окупованих територіях, перелік яких затверджується наказом Мінреінтеграції, а також упродовж трьох місяців після завершення бойових дій і деокупації.

Податкові органи попередили, що підприємців, які не виконають вимоги та не забезпечать можливість безготівкової оплати, притягуватимуть до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка передбачає штрафи:

у разі першого порушення — у розмірі від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн;

у разі повторного порушення за рік — у розмірі від 8,5 тис. до 17 тис. грн.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір із доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджуються військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.