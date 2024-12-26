В Украине пройдут массовые налоговые проверки: кого могут оштрафовать на 17 тыс. грн с 1 января

Налоговики предупредили, что тех предпринимателей, которые проигнорируют требования и не обеспечат возможность осуществления безналичных оплат, органы ГНС будут привлекать к административной ответственности.

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С 1 января 2025 года украинские предприниматели могут столкнуться со штрафами до 17 тысяч гривен. Изменения касаются правил использования платежных терминалов. Об этом сообщает портал Ligazakon.

Речь идет о правилах постановления Кабмина №894 от 29 июля 2022 года, которое устанавливает сроки, до которых продавцы обязаны обеспечить возможность безналичных расчетов (включая использование электронных платежных средств, приложений или устройств) для оплаты товаров и услуг.

Согласно ему, торговцы, работающие в населенных пунктах, где численность населения меньше пяти тыс. лиц, должны с 1 января следующего года предоставить возможность осуществлять безналичные расчеты за проданные товары или оказанные услуги, включая те, реализация которых происходит дистанционно, в том числе с использованием:

электронных платежных средств;

платежных приложений;

платежных устройств.

Однако требование не касается физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога I группы, торговцев:

производящих торговлю с использованием торговых автоматов;

осуществляющих выездную торговлю;

которые продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

Правила не будут распространяться на торговцев, работающих на территориях громад, находящихся в зонах боевых действий, оккупированных территориях, перечень которых утверждается приказом Минреинтеграции, а также в течение трех месяцев после завершения боевых действий и деоккупации.

Налоговые органы предупредили, что предпринимателей, которые не выполнят требования и не обеспечат возможность безналичной оплаты, будут привлекать к административной ответственности в соответствии со статьей 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП), которая предусматривает штрафы:

в случае первого нарушения — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;

в случае повторного нарушения за год — в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.