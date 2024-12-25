Налоговая будет проверять украинцев в 2025 году: когда это будет

ГНСУ обнародовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год только относительно проверок физлиц и по НДФЛ, ВС и ЕСВ.

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Госуарственная налоговая служба обнародовала План-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год. Об этом говорится на сайте ГНС.

ГНС обнародовала на своем официальном веб-сайте План-график документальных плановых проверок до 25 декабря года, предшествующего году, в котором будут проводиться такие документальные плановые проверки. А потом ежемесячно вносить в него изменения.

На сайте ГНС уже появился план проверок на следующий год:

раздел I плана-графика "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц" 24.12.2024 (.xlsx);

раздел ІІ плана-графика "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" 24.12.2024 (.xlsx);

раздел ІІІ плана-графика "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – физических лиц" 24.12.2024 (.xlsx);

раздел IV плана-графика "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" 24.12.2024 (.xlsx).

По разделу II налоговики планируют осуществить документальные плановые проверки в 167 финансовых учреждениях и постоянных представительствах нерезидентов.

Согласно Разделу III плана-графика проверок на 2025 год налоговики планируют проверить:

налогоплательщиков — физические лица І группа, у которых объем дохода за год не превышает 20 млн грн в количестве 2556 человек;

налогоплательщиков — физические лица ІІ группа, у которых объем дохода за год составляет 20 млн грн или больше и не превышает 100 млн грн в количестве 145 человек;

налогоплательщиков – физические лица ІІІ группа, у которых объем дохода за год превышает 100 млн грн в количестве 31 человек.

По Разделу IV налоговики посетят:

4 налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование I группа – крупные налогоплательщики – налогоплательщики – юридические лица, имеющие численность наемных работников более 250 человек;

240 налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование II группа – средние плательщики – налогоплательщики – юридические лица, имеющие численность наемных работников от 50 до 250 человек;

404 налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование III группа — малые налогоплательщики — налогоплательщики — юридические лица, имеющие численность наемных работников менее 50 человек.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.