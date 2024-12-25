Податкова перевірятиме українців у 2025 році: коли це буде

ДПСУ оприлюднила план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік тільки щодо перевірок фізосіб і з ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

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Державна податкова служба оприлюднила План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік. Про це йдеться на сайті ДПС.

ДПС оприлюднила на своєму офіційному вебсайті План-графік документальних планових перевірок до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки. А потім щомісяця вносити до нього зміни.

На сайті ДПС уже з'явився план перевірок на наступний рік:

розділ І плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб" 24.12.2024 (.xlsx);

розділ ІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" 24.12.2024 (.xlsx);

розділ ІІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — фізичних осіб" 24.12.2024 (.xlsx);

розділ IV плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 24.12.2024 (.xlsx).

За розділом II податківці планують здійснити документальні планові перевірки у 167 фінансових установах і постійних представництвах нерезидентів.

Згідно з Розділом III плану-графіка перевірок на 2025 рік податківці планують перевірити:

платників податків — фізичні особи І група, у яких обсяг доходу за рік не перевищує 20 млн грн у кількості 2556 осіб;

платників податків — фізичні особи ІІ група, у яких обсяг доходу за рік становить 20 млн грн або більше та не перевищує 100 млн грн у кількості 145 осіб;

платників податків — фізичні особи ІІІ група, у яких обсяг доходу за рік перевищує 100 млн грн у кількості 31 особа.

За Розділом IV податківці завітають до:

4 платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування I група — великі платники податків — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників понад 250 осіб;

240 платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування II група — середні платники — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників від 50 до 250 осіб;

404 платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ІІІ група — малі платники податків — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників менше 50 осіб.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб — підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджують військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.