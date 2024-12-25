Податкова перевірятиме українців у 2025 році: коли це буде
ДПСУ оприлюднила план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік тільки щодо перевірок фізосіб і з ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
Державна податкова служба оприлюднила План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік. Про це йдеться на сайті ДПС.
ДПС оприлюднила на своєму офіційному вебсайті План-графік документальних планових перевірок до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки. А потім щомісяця вносити до нього зміни.
На сайті ДПС уже з'явився план перевірок на наступний рік:
- розділ І плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб" 24.12.2024 (.xlsx);
- розділ ІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" 24.12.2024 (.xlsx);
- розділ ІІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — фізичних осіб" 24.12.2024 (.xlsx);
- розділ IV плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 24.12.2024 (.xlsx).
За розділом II податківці планують здійснити документальні планові перевірки у 167 фінансових установах і постійних представництвах нерезидентів.
Згідно з Розділом III плану-графіка перевірок на 2025 рік податківці планують перевірити:
- платників податків — фізичні особи І група, у яких обсяг доходу за рік не перевищує 20 млн грн у кількості 2556 осіб;
- платників податків — фізичні особи ІІ група, у яких обсяг доходу за рік становить 20 млн грн або більше та не перевищує 100 млн грн у кількості 145 осіб;
- платників податків — фізичні особи ІІІ група, у яких обсяг доходу за рік перевищує 100 млн грн у кількості 31 особа.
За Розділом IV податківці завітають до:
- 4 платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування I група — великі платники податків — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників понад 250 осіб;
- 240 платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування II група — середні платники — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників від 50 до 250 осіб;
- 404 платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ІІІ група — малі платники податків — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників менше 50 осіб.
Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб — підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджують військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.