Деяких українців звільнили від сплати податку: хто в списку
Пенсіонери можуть не платити земельний податок, якщо їхня ділянка відповідає певним нормам.
Українців, які отримують пенсію за віком, звільнено від сплати одного з податків — земельного. Це звільнення поширюється на тих, чиї земельні ділянки відповідають встановленим вимогам. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Зараз ліміти для земельної ділянки такі:
- ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара — для садівництва;
- до 0,01 гектара — для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
- до 0,15 гектара — для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,25 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.
Пенсіонери можуть не платити за проїзд у деяких видах міського транспорту. Наприклад, у тролейбусі. Також пенсіонери мають можливість не оплачувати проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення (електричках).
Українцям на пенсії доступні інші пільги:
- безоплатна або з великою знижкою юридична допомога;
- знижка 100% на оплату комуналки для представників певних професій, які проживають у сільській місцевості (дізнатися, хто саме має право на таку пільгу, ви можете тут).
Щоб зменшити розмір комуналки, пенсіонери можуть оформити субсидію.
Крім того, реформа передбачає ще одну складову виплат — накопичувальна пенсія. На порталі "На пенсії" розповіли, які плюси та мінуси матиме цей вид виплат.
Нагадуємо, 2025 року оновлюється вік виходу на пенсію й українцям, які готуються вийти на відпочинок, варто порахувати страховий стаж.