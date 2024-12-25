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Економіка

Деяких українців звільнили від сплати податку: хто в списку

податок
Деяких українців звільнили від сплати податку

Пенсіонери можуть не платити земельний податок, якщо їхня ділянка відповідає певним нормам.

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Українців, які отримують пенсію за віком, звільнено від сплати одного з податків — земельного. Це звільнення поширюється на тих, чиї земельні ділянки відповідають встановленим вимогам. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зараз ліміти для земельної ділянки такі:

  • ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;
  • до 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва;
  • до 0,12 гектара — для садівництва;
  • до 0,01 гектара — для будівництва індивідуальних гаражів;
  • до 0,10 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
  • до 0,15 гектара — для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
  • до 0,25 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.

Пенсіонери можуть не платити за проїзд у деяких видах міського транспорту. Наприклад, у тролейбусі. Також пенсіонери мають можливість не оплачувати проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення (електричках).

Українцям на пенсії доступні інші пільги:

  • безоплатна або з великою знижкою юридична допомога;
  • знижка 100% на оплату комуналки для представників певних професій, які проживають у сільській місцевості (дізнатися, хто саме має право на таку пільгу, ви можете тут).

Щоб зменшити розмір комуналки, пенсіонери можуть оформити субсидію.

Крім того, реформа передбачає ще одну складову виплат — накопичувальна пенсія. На порталі "На пенсії" розповіли, які плюси та мінуси матиме цей вид виплат.

Нагадуємо, 2025 року оновлюється вік виходу на пенсію й українцям, які готуються вийти на відпочинок, варто порахувати страховий стаж.