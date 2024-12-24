Як підвищуватимуться пенсії в Україні: відомий механізм

Уряд має намір у найближчій перспективі вжити заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат, що виплачуються певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

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Українська влада в листі до керівництва МВФ повідомила про плани провести пенсійну реформу. Підвищення пенсій здійснюватиметься виключно через механізм індексації. Про це повідомляється в Меморандумі з МВФ.

До березня 2025 року уряд планує внести до парламенту законопроєкт, який забороняє будь-які зміни в пенсійній системі, окрім тих, що передбачені пенсійним законодавством.

"Крім того, ми зосередимося на консолідації положень пенсійного законодавства для заміни різних галузевих законодавчих актів, що регулюють пенсійні права", — йдеться в документі.

Найближчим часом уряд планує вжити заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат, які надаються окремим категоріям пенсіонерів понад їхню накопичувальну частину пенсій.

"Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації", — ідеться в листі.

Також планують поліпшити адресність і запобігти зловживанню деякими пенсійними надбавками, уточнивши критерії права на них.

Згідно з Меморандумом експертів МВФ, у держбюджеті України на 2025 рік зазначено, що влада планує розпочати процес пенсійної реформи до липня 2025 року. Реформа буде спрямована на створення стійкої системи, що відповідає нормам ЄС, скорочення кількості спеціальних пенсійних угод і зниження правових ризиків, пов'язаних із нинішньою складною пенсійною системою.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни зробити певні кроки.

Нагадаємо, щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні два роки. По суті, це головний механізм підвищення пенсій уже зараз.

Крім того, реформа передбачає ще одну складову виплат — накопичувальна пенсія. На порталі "На пенсії" розповіли, які плюси та мінуси матиме цей вид виплат.

Нагадуємо, 2025 року оновлюється вік виходу на пенсію і українцям, які готуються вийти на відпочинок, варто порахувати страховий стаж.