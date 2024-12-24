Как будут повышаться пенсии в Украине: известен механизм

Правительство намерено в ближайшей перспективе принять меры по ограничению размера дополнительных выплат, выплачиваемых определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

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Украинские власти в письме к руководству МВФ сообщили о планах провести пенсионную реформу. Повышение пенсий будет осуществляться исключительно через механизм индексации. Об этом сообщается в Меморандуме с МВФ.

К марту 2025 года правительство планирует внести в парламент законопроект, запрещающий любые изменения в пенсионной системе, кроме тех, которые предусмотрены пенсионным законодательством.

"Кроме того, мы сосредоточимся на консолидации положений пенсионного законодательства для замены различных отраслевых законодательных актов, регулирующих пенсионные права", — говорится в документе.

В ближайшее время правительство планирует принять меры по ограничению размера дополнительных выплат, которые предоставляются отдельным категориям пенсионеров сверх их накопительной части пенсий.

"Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации", — говорится в письме.

Также планируют улучшить адресность и предотвратить злоупотребление некоторыми пенсионными надбавками, уточнив критерии права на них.

Согласно Меморандуму экспертов МВФ, в госбюджете Украины на 2025 год указано, что власти планируют начать процесс пенсионной реформы к июлю 2025 года. Реформа будет направлена на создание устойчивой системы, соответствующей нормам ЕС, сокращение количества специальных пенсионных соглашений и снижение правовых рисков, связанных с нынешней сложной пенсионной системой.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние два года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас.

Кроме того, реформа предусматривает еще одну составляющую выплат — накопительная пенсия. На портале "На пенсии" рассказали, какие плюсы и минусы будет иметь этот вид выплат.

Напоминаем, в 2025 году обновляет возраст выхода на пенсию и украинцам, которые готовятся выйти на отдых, стоит посчитать страховой стаж.