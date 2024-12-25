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Экономика

Некоторых украинцев освободили от уплаты налога: кто в списке

налог
Некоторых украинцев освободили от уплаты налога

Пенсионеры могут не платить земельный налог, если их участок соответствует определенным нормам.

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Украинцы, получающие пенсию по возрасту, освобождены от уплаты одного из налогов — земельного. Это освобождение распространяется на тех, чьи земельные участки соответствуют установленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сейчас лимиты для земельного участка следующие:

  • участок до 2 гектаров может быть использован для ведения личного сельского хозяйства;
  • до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
  • до 0,12 гектара – для садоводства;
  • до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;
  • до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
  • до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах.

Пенсионеры могут не платить за проезд в некоторых видах городского транспорта. Например, в троллейбусе. Также пенсионеры имеют возможность не оплачивать проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения (электричках).

Украинцам на пенсии доступны другие льготы:

  • бесплатная или с большой скидкой юридическая помощь;
  • скидка 100% на оплату коммуналки для представителей определенных профессий, проживающих в сельской местности (узнать, кто именно имеет право на такую льготу вы можете здесь).

Чтобы уменьшить размер коммуналки, пенсионеры могут оформить субсидию.

Кроме того, реформа предусматривает еще одну составляющую выплат — накопительная пенсия. На портале "На пенсии" рассказали, какие плюсы и минусы будет иметь этот вид выплат.

Напоминаем, в 2025 году обновляется возраст выхода на пенсию и украинцам, которые готовятся выйти на отдых, стоит посчитать страховой стаж.