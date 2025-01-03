В Украине массово проверят бизнес и ФЛП: кого могут оштрафовать на 17 тыс. грн

Наибольшее внимание налоговой привлечет оптовая торговля — каждая пятая проверка (20,7%) будет в этом секторе.

Related video

В 2025 году в Украине планируется масштабная проверка бизнеса и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщили аналитики Опендатабот.

Согласно планам налоговой службы, в 2025 году намечено провести 4700 проверок бизнеса. Наибольшее внимание будет уделено трем регионам: Киеву, Одесской и Днепропетровской областям. Для компаний важно заранее убедиться в прозрачности своей финансовой отчетности, чтобы избежать проблем во время проверок. В среднем налоговая инспекция планирует проверять порядка 400 компаний ежемесячно, с пиком активности в октябре.

Распределение запланированных проверок выглядит следующим образом:

3325 проверок (69,5%) коснутся юридических лиц;

1028 проверок (21,5%) придется на ФЛП;

Относительно 266 бизнесов проведут проверки с акцентом на уплату НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;

167 проверок намечено для финансовых учреждений и нерезидентов.

В Украине массово проверят бизнес и ФЛП

При этом налоговая служба сосредоточит внимание на компаниях из трех основных регионов:

Киев – 18% от общего количества проверок;

Одесская область – 12%;

Днепропетровская область – 10%.

В Украине массово проверят бизнес и ФЛП

Другие регионы также подлежат проверкам, но с меньшей интенсивностью. По отраслям экономики проверки распределятся следующим образом:

наибольшее внимание налоговой привлечет оптовая торговля — каждая пятая проверка (20,7%) будет в этом секторе;

на втором месте агропромышленный комплекс — 15,1% всех проверок будет касаться предприятий в сфере сельского хозяйства и охоты;

производители продуктов питания также попадут под пристальное внимание — на их долю придется 6,2% проверо.

Чтобы минимизировать риски во время проверок, эксперты рекомендуют соблюдать несколько пунктов:

проверить корректность ведения бухгалтерии и своевременность уплаты налогов;

уделить внимание правильному оформлению документов, особенно по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;

обеспечить доступность необходимой информации для проверяющих.

Налоговые органы предупредили, что предпринимателей, которые не выполнят требования и не обеспечат возможность безналичной оплаты, будут привлекать к административной ответственности в соответствии со статьей 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП), которая предусматривает штрафы:

в случае первого нарушения — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;

в случае повторного нарушения за год — в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.