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Экономика

В Украине массово проверят бизнес и ФЛП: кого могут оштрафовать на 17 тыс. грн

налог
Фото: Сегодня | В Украине массово проверят бизнес и ФЛП

Наибольшее внимание налоговой привлечет оптовая торговля — каждая пятая проверка (20,7%) будет в этом секторе.

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В 2025 году в Украине планируется масштабная проверка бизнеса и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщили аналитики Опендатабот.

Согласно планам налоговой службы, в 2025 году намечено провести 4700 проверок бизнеса. Наибольшее внимание будет уделено трем регионам: Киеву, Одесской и Днепропетровской областям. Для компаний важно заранее убедиться в прозрачности своей финансовой отчетности, чтобы избежать проблем во время проверок. В среднем налоговая инспекция планирует проверять порядка 400 компаний ежемесячно, с пиком активности в октябре.

Распределение запланированных проверок выглядит следующим образом:

  • 3325 проверок (69,5%) коснутся юридических лиц;
  • 1028 проверок (21,5%) придется на ФЛП;
  • Относительно 266 бизнесов проведут проверки с акцентом на уплату НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;
  • 167 проверок намечено для финансовых учреждений и нерезидентов.
В Украине массово проверят бизнес и ФЛП Fullscreen
В Украине массово проверят бизнес и ФЛП

При этом налоговая служба сосредоточит внимание на компаниях из трех основных регионов:

  • Киев – 18% от общего количества проверок;
  • Одесская область – 12%;
  • Днепропетровская область – 10%.
В Украине массово проверят бизнес и ФЛП Fullscreen
В Украине массово проверят бизнес и ФЛП

Другие регионы также подлежат проверкам, но с меньшей интенсивностью. По отраслям экономики проверки распределятся следующим образом:

  • наибольшее внимание налоговой привлечет оптовая торговля — каждая пятая проверка (20,7%) будет в этом секторе;
  • на втором месте агропромышленный комплекс — 15,1% всех проверок будет касаться предприятий в сфере сельского хозяйства и охоты;
  • производители продуктов питания также попадут под пристальное внимание — на их долю придется 6,2% проверо.

Чтобы минимизировать риски во время проверок, эксперты рекомендуют соблюдать несколько пунктов:

  • проверить корректность ведения бухгалтерии и своевременность уплаты налогов;
  • уделить внимание правильному оформлению документов, особенно по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;
  • обеспечить доступность необходимой информации для проверяющих.

Налоговые органы предупредили, что предпринимателей, которые не выполнят требования и не обеспечат возможность безналичной оплаты, будут привлекать к административной ответственности в соответствии со статьей 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП), которая предусматривает штрафы:

  • в случае первого нарушения — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;
  • в случае повторного нарушения за год — в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.